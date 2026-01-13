Đối thủ nhảy múa chung vui, cảm ơn U23 Việt Nam thắng U23 Ả Rập Xê Út

(VTC News) -

Video: Cầu thủ U23 Jordan nhảy múa chung vui với U23 Việt Nam.

"U23 Jordan không giấu được niềm vui khi U23 Việt Nam giành chiến thắng, đồng thời gửi lời cảm ơn tới thầy trò HLV Kim Sang-sik vì đã góp phần giúp họ giành quyền vào Tứ kết", kênh truyền thông của Liên đoàn bóng đá Việt Nam mô tả kèm đoạn video các thành viên U23 Jordan nhảy múa ở cửa khách sạn sau trận thắng U23 Kyrgyzstan. Thời điểm đó,U23 Việt Nam cũng mới về đến nơi sau khi đánh bại U23 Ả Rập Xê Út.

U23 Jordan là đội bóng đầu tiên bị U23 Việt Nam đánh bại ở vòng bảng giải U23 châu Á 2026. Đội bóng Tây Á này sau đó có màn trình diễn khác hẳn để giành chiến thắng trước U23 Ả Rập Xê Út với tỷ số 3-2 để thắp hy vọng đi tiếp. Chính điều này khiến U23 Việt Nam không thể trở thành đội đầu tiên vào tứ kết.

Ở lượt cuối, U23 Jordan tiếp tục đánh bại U23 Kyrgyzstan 1-0. Dù vậy, để vượt qua vòng bảng, họ cần điều kiện quan trọng là U23 Việt Nam không thua U23 Ả Rập Xê Út ở trận đấu cùng giờ. Trong khi đó, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik dù có thua 1 bàn cũng đứng đầu bảng.

U23 Việt Nam giúp U23 Jordan vào tứ kết.

U23 Việt Nam thực tế không nhập cuộc với tư tưởng cầu hoà, theo lời khẳng định của thủ môn Trần Trung Kiên. Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik đánh bại đội chủ nhà với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng của Nguyễn Đình Bắc. Kết quả này đưa U23 Việt Nam và U23 Jordan vào tứ kết.

Đại diện của Đông Nam Á đứng đầu bảng với thành tích toàn thắng. Trong khi đó, U23 Jordan xếp sau và chạm trán U23 Nhật Bản ở vòng trong.

Dù mới vượt qua vòng bảng, U23 Việt Nam thiết lập hàng loạt cột mốc mang tính lịch sử của bóng đá Việt Nam. Trước tiên, Nguyễn Đình Bắc và đồng đội trở thành đội tuyển đầu tiên của bóng đá Việt Nam đánh bại đại diện của Ả Rập Xê Út tại giải đấu chính thức.

Đồng thời, U23 Việt Nam lần đầu tiên toàn thắng ở vòng bảng giải châu Á và tiến vào tứ kết với tư cách đội đầu bảng. Tính cả vòng loại, U23 Việt Nam thi đấu tổng cộng 6 trận toàn thắng. Đây cũng là thành tích chưa từng có của các đại diện bóng đá Việt Nam ở đấu trường châu lục.