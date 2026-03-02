(VTC News) -

Lương y Nguyễn Biên Thùy cho biết, tỏi sống chứa nhiều chất dinh dưỡng, bao gồm vitamin, khoáng chất và acid amin. Tỏi ít calo, chất béo, đường và natri. Trong một tép tỏi sống có chứa: Calo, Natri, Carbohydrate, Chất xơ, Vitamin C, Kẽm, Acid amin...

Ăn tỏi sống tăng cường hệ miễn dịch

Tỏi chứa nhiều chất dinh dưỡng có thể tăng cường hệ miễn dịch. Tỏi giàu vitamin C và B6, mangan và selen, tất cả đều góp phần cải thiện chức năng miễn dịch. Ăn tỏi thường xuyên liên quan đến việc giảm tần suất cảm lạnh và cúm.

Một nghiên cứu có sự tham gia của 146 người tham gia được công bố trên Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ cho thấy, những người dùng thực phẩm bổ sung tỏi hàng ngày ít bị cảm lạnh hơn 63% và thời gian cảm lạnh của họ ngắn hơn 70% so với nhóm dùng giả dược.

Giúp giảm huyết áp

Huyết áp cao (tăng huyết áp) là căn bệnh phổ biến có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nếu không được kiểm soát. Tỏi có thể làm giảm đáng kể huyết áp ở những người bị tăng huyết áp. Hợp chất allicin trong tỏi, có tác dụng mạnh hơn khi ăn sống, giúp thư giãn mạch máu và cải thiện lưu lượng máu.

Điều gì xảy ra nếu mỗi ngày đều ăn một tép tỏi sống?

Giảm mức cholesterol

Tỏi sống cũng có thể tác động tích cực đến mức cholesterol. Tỏi được biết đến với tác dụng làm giảm cholesterol toàn phần và LDL (thường được gọi là cholesterol "xấu") trong khi có khả năng làm tăng cholesterol HDL (cholesterol "tốt").

Việc bổ sung tỏi dẫn đến giảm đáng kể mức cholesterol toàn phần và LDL. Điều này khiến tỏi trở thành thành phần bổ sung có giá trị vào chế độ ăn uống để duy trì sức khỏe tim mạch.

Có đặc tính kháng sinh

Đặc tính kháng khuẩn và kháng virus của tỏi được chứng minh rõ ràng. Các hợp chất lưu huỳnh trong tỏi, chẳng hạn như allicin, cung cấp khả năng phòng vệ tự nhiên chống lại nhiều tác nhân gây bệnh khác nhau. Điều này có thể giúp ngăn ngừa nhiễm trùng và thậm chí có thể làm giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh tật.

Đặc tính kháng khuẩn của tỏi hiệu quả đến mức chúng thậm chí có thể chống lại các tác nhân gây bệnh từ thực phẩm như Salmonella và E.coli.

Giúp giải độc

Các hợp chất lưu huỳnh của tỏi giúp cơ thể loại bỏ độc tố và kim loại nặng. Tỏi có thể làm giảm đáng kể nồng độ chì trong máu và làm giảm các triệu chứng ngộ độc, chẳng hạn như đau đầu và huyết áp cao. Tác dụng giải độc của tỏi là do khả năng tăng sản xuất glutathione, một chất chống oxy hóa mạnh hỗ trợ gan trong quá trình giải độc.

Ăn tỏi sống thế nào để có lợi nhất?

Theo lương y Thùy, tỏi sống chứa nhiều allicin hơn so với tỏi đã nấu chín. Để tận dụng tối đa lợi ích, nên nghiền hoặc băm nhỏ tép tỏi, ăn kèm thực phẩm (như pha nước chấm, trộn salad) thay vì ăn lúc đói.

Ai nên thận trọng khi ăn tỏi sống?

Dù có nhiều lợi ích, tỏi không phù hợp với tất cả mọi người. Ăn tỏi khi đói có thể gây kích ứng dạ dày, đầy bụng, nóng rát thượng vị. Người bị trào ngược dạ dày – thực quản dễ bị nặng triệu chứng ợ nóng.

Tỏi cũng có thể tương tác với thuốc chống đông máu do đặc tính chống huyết khối. Vì vậy, người đang dùng thuốc điều trị, đặc biệt là thuốc tim mạch hoặc chống đông, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung tỏi thường xuyên.