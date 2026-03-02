Ông Trump thương tiếc lính Mỹ tử trận, chiến dịch tấn công Iran có thể dài 4 tuần

(VTC News) -

Hôm 1/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với tờ Daily Mail rằng chiến dịch tấn công Iran "đang diễn ra theo đúng kế hoạch" và sẽ tiếp tục trong nhiều ngày nữa.

“Chúng tôi dự tính sẽ mất khoảng 4 tuần. Nó luôn được coi là một quy trình 4 tuần. Vì vậy, với sức mạnh hiện tại của đất nước, đây là một quốc gia rộng lớn, nên sẽ mất 4 tuần hoặc ít hơn", ông Trump nói.

Nhắc đến 3 trường hợp tử vong của quân nhân Mỹ được công bố trước đó, Tổng thống Trump tin cả nước đang thương tiếc sự mất mát này.

“Là một quốc gia, chúng ta thương tiếc những người yêu nước chân chính của nước Mỹ, những người hy sinh vì Tổ quốc. Ngay cả khi chúng ta tiếp tục sứ mệnh cao cả mà họ đã hi sinh mạng sống, chúng ta vẫn cầu nguyện cho những người bị thương sớm bình phục hoàn toàn và gửi tình yêu thương vô bờ bến cùng lòng biết ơn vĩnh cửu đến gia đình của những người đã ngã xuống", ông Trump cho hay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Trump cũng ăn mừng thành công của các cuộc tấn công đầu tiên của Mỹ vào Iran trong một video được đăng tải hôm nay và tuyên bố cuộc tấn công đánh trúng hàng trăm mục tiêu, phá hủy một phần đáng kể hải quân của Iran.

Ông Trump cho biết thêm cuộc oanh tạc phá hủy cơ sở của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và hệ thống phòng không Iran, ngoài việc giết chết Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei và nhiều quan chức cấp cao khác.

"Toàn bộ bộ chỉ huy quân sự cũng đều thiệt mạng", ông Trump nói và khẳng định nhiều người trong quân đội Iran đang tìm cách đầu hàng.

Nhà lãnh đạo Mỹ xem cuộc tấn công cuối tuần qua là sự khởi đầu của cuộc tấn công kéo dài hơn khi tuyên bố "các hoạt động chiến đấu vẫn tiếp tục diễn ra với cường độ tối đa" nhằm theo đuổi mục tiêu của chính quyền.

Ông Trump không đưa ra chi tiết quan trọng nào về những mục tiêu cụ thể đó.

Bài phát biểu mới nhất của ông Trump liên quan đến cuộc tấn công vào Iran.

Trong diễn biến liên quan, lãnh đạo Nhà Trắng tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Iran, nhưng không cho biết việc này có diễn ra sớm hay không. "Tôi không biết. Họ muốn đàm phán nhưng tôi nói: Các vị nên đàm phán vào tuần trước, không phải tuần này", ông Trump bày tỏ.