Danh sách chi tiết 15 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Sơn La

Đơn vị bầu cử số 1 gồm các phường: Chiềng An, Chiềng Cơi, Tô Hiệu, Chiềng Sinh và các xã: Thuận Châu, Bình Thuận, Mường É, Chiềng La, Mường Khiêng, Mường Bám, Long Hẹ, Co Mạ, Nậm Lầu, Muổi Nọi, Mường Chiên, Mường Giôn, Quỳnh Nhai, Mường Sại, Mường La, Chiềng Hoa, Chiềng Lao, Mường Bú, Ngọc Chiến.

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người

Số người ứng cử: 5 người

Danh sách ứng cử viên:

STT Họ và Tên Chức vụ 1 Sa Thị Thanh Duyên Trưởng phòng Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La 2 Quàng Văn Hương Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Phó Chủ tịch Hội Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc 3 Hoàng Văn Nghiệm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La 4 Lò Văn Thọ Phó trưởng phòng Nhà hát ca múa nhạc, Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La 5 Thào A Tùng Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn Trung tâm, viên chức, Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La

Đơn vị bầu cử số 2 gồm các xã: Yên Châu, Chiềng Hặc, Yên Sơn, Lóng Phiêng, Phiêng Khoài, Mai Sơn, Chiềng Sung, Chiềng Mung, Tà Hộc, Chiềng Mai, Mường Chanh, Phiêng Cằm, Phiêng Pằn, Chiềng Khoong, Mường Hung, Chiềng Khương, Sông Mã, Bó Sinh, Mường Lầm, Nậm Ty, Chiềng Sơ, Huổi Một, Sốp Cộp, Púng Bánh, Mường Lạn, Mường Lèo.

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người

Số người ứng cử: 5 người

Danh sách ứng cử viên:

STT Họ và Tên Chức vụ 1 Hoàng Ngân Hoàn Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La 2 Lò Việt Phương Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội. 3 Lường Văn Thăm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La 4 Lường Văn Ương Phó Trưởng Công an xã Huổi Một, tỉnh Sơn La 5 Lò Thị Vinh Giáo viên múa Khoa Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch; Phó Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Sơn La

Đơn vị bầu cử số 3 gồm các phường: Mộc Sơn, Mộc Châu, Thảo Nguyên, Vân Sơn và các xã: Bắc Yên, Pắc Ngà, Xím Vàng, Tà Xùa, Tạ Khoa, Chiềng Sại, Suối Tọ, Mường Cơi, Phù Yên, Mường Bang, Gia Phù, Tường Hạ, Kim Bon, Tân Phong, Chiềng Sơn, Lóng Sập, Tân Yên, Đoàn Kết, Song Khủa, Tô Múa, Vân Hồ, Xuân Nha.

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người

Số người ứng cử: 5 người

Danh sách ứng cử viên: