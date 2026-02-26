218 khu vực trên cả nước bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND sớm

(VTC News) -

Sáng 26/2, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh.

Trình bày báo cáo tại hội nghị, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử cơ bản triển khai chủ động, bài bản, theo đúng yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Ông Lê Quang Mạnh nêu rõ, việc lập, rà soát, niêm yết danh sách cử tri được triển khai nghiêm túc, đúng quy định. Theo báo cáo của 34/34 tỉnh, thành phố, cả nước có tổng số 73.457.255 cử tri đi bầu cử tại 72.195 khu vực bỏ phiếu.

Danh sách cử tri được niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã, nhà sinh hoạt khu dân cư, khu phố, ấp, thôn và các địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu theo đúng thời hạn luật định.

Về tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, tập huấn cho các ứng cử viên ứng cử lần đầu, ngay sau khi danh sách chính thức những người ứng cử được công bố, các ứng cử viên sẽ thực hiện tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử theo kế hoạch.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo, tổ chức 2 cuộc hội nghị bồi dưỡng cho người lần đầu ứng cử đại biểu Quốc hội, trong đó chú trọng hỗ trợ người ứng cử là phụ nữ và người dân tộc thiểu số; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức tập huấn về xây dựng chương trình hành động, kỹ năng trình bày trước cử tri.

Về giám sát, kiểm tra công tác bầu cử, Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, ở Trung ương, Hội đồng Bầu cử quốc gia phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn thành 2 đợt giám sát, kiểm tra tại 24 tỉnh, thành phố.

Ở địa phương, Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch và triển khai các đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử, bảo đảm triển khai đồng bộ, thống nhất trên toàn địa bàn.

"Theo đề nghị của Ủy ban bầu cử 11 tỉnh, thành phố, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã có văn bản cho phép 218 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn các tỉnh, thành phố tiến hành bỏ phiếu sớm", ông Lê Quang Mạnh nói.

Chất lượng nhân sự được nâng lên

Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, công tác nhân sự phục vụ 3 Hội nghị hiệp thương được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm cơ cấu, thành phần, tiêu chuẩn; chất lượng nguồn nhân sự được nâng lên, số dư bảo đảm hợp lý, đúng quy định. Các tổ chức phụ trách bầu cử được thành lập đúng hạn, bảo đảm tính kế thừa, ổn định.

Về nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội thông tin, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã công bố danh sách 864 người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI ở 182 đơn vị bầu cử.

Trong đó, số người ứng cử do Trung ương giới thiệu là 217 người; địa phương có 647 người, đạt tỷ lệ 1,73 người ứng cử/1 đại biểu được bầu (có 4 người tự ứng cử, tỷ lệ 0,46%); bảo đảm số dư theo quy định, đúng định hướng về cơ cấu, thành phần.

Về cơ cấu kết hợp chung của cả nước, người ứng cử là phụ nữ có 392 người, tỷ lệ 45,37%; người ứng cử là người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) có 187 người, tỷ lệ 21,64%; người ứng cử là người dân tộc thiểu số có 188 người, tỷ lệ 21,76%; người ứng cử là người ngoài Đảng có 64 người, tỷ lệ 7,41%; người ứng cử là đại biểu Quốc hội khóa XV được giới thiệu tái cử có 236 người, tỷ lệ 27,31%.

Về trình độ chuyên môn, người ứng cử có trình độ trên đại học là 593 người, tỷ lệ 68,63%; người ứng cử có trình độ đại học là 261 người, tỷ lệ 30,21%; người ứng cử có trình độ dưới đại học là 10 người, tỷ lệ 1,16%.

Về nhân sự ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, tổng số đại biểu HĐND được bầu là 2.554 người; tổng số người ứng cử theo danh sách chính thức là 4.223 người, đạt tỷ lệ 1,65 người ứng cử trên 1 đại biểu được bầu (có 10 người tự ứng cử, tỷ lệ 0,24%).

Về cơ cấu kết hợp, người ứng cử là phụ nữ 1.865 người (tỷ lệ 44,12%); người ứng cử là người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) 1.166 người (tỷ lệ 27,58%); người ứng cử là người dân tộc thiểu số 761 người (tỷ lệ 18%); người ứng cử là người ngoài Đảng 521 người (tỷ lệ 12,31%); người ứng cử là đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 1.297 người (tỷ lệ 30,68%).

Về trình độ chuyên môn, người ứng cử có trình độ trên đại học 2.448 người, tỷ lệ 57,91%; người ứng cử có trình độ đại học 1.808 người, tỷ lệ 42,77%; người ứng cử có trình độ dưới đại học 134 người, tỷ lệ 3,17%.

Quang cảnh hội nghị.

Ở cấp xã, tổng số đại biểu được bầu theo luật định 72.613 người. Trong đó, số người ứng cử trong danh sách chính thức là 121.242 người, đạt tỷ lệ 1,67 người ứng cử trên 01 đại biểu được bầu. Số người tự ứng cử 64 người (tỷ lệ 0,05%).

Về cơ cấu kết hợp, người ứng cử là phụ nữ 51.106 người (tỷ lệ 42,15%); người ứng cử là người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) 42.170 người (tỷ lệ 34,78%); người ứng cử là người dân tộc thiểu số 26.026 người (tỷ lệ 21,47%); người ứng cử là người ngoài Đảng 17.534 người (tỷ lệ 14,46%); người ứng cử là đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 44.421 người, tỷ lệ 36,63%.

Về trình độ chuyên môn, người ứng cử có trình độ trên đại học 20.379 người, tỷ lệ 16,80%; người ứng cử có trình độ đại học 76.382 người, tỷ lệ 63%; người ứng cử có trình độ dưới đại học 25.783 người, tỷ lệ 21,27%.

"Nhìn chung, công tác chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, bảo đảm đúng quy trình, đúng thẩm quyền, đúng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; thể hiện rõ tinh thần chủ động, trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao của các cấp, các ngành", Tổng Thư ký Quốc hội khẳng định.