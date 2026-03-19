'Đập hộp' dàn máy móc triệu đô lần đầu xuất hiện tại BV Vinmec Ocean Park 2

(VTC News) -

Thay vì mất hàng giờ di chuyển vào trung tâm Hà Nội để thăm khám như trước, người dân khu vực phía Đông và các tỉnh thành lân cận như Hưng Yên, Hải Phòng đã có thể tiếp cận hệ thống chẩn đoán hình ảnh hiện đại hàng đầu thế giới cùng các dịch vụ y tế tiêu chuẩn quốc tế chỉ trong vài phút. Tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Ocean Park 2, hàng loạt thiết bị y khoa tiên tiến bậc nhất được đầu tư đồng bộ, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chuyên sâu với độ chính xác cao.

Chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/3/2026, Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 nhanh chóng thu hút đông đảo người dân khu vực phía Đông Hà Nội, tỉnh Hưng Yên cùng các vùng lân cận đến thăm khám.

Được đầu tư theo mô hình bệnh viện “hiện đại - đồng bộ - đẳng cấp quốc tế”, bệnh viện tọa lạc tại Vinhomes Ocean Park 2 (xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên) - vị trí cửa ngõ chiến lược phía Đông, kết nối thuận tiện với trung tâm Hà Nội và các tỉnh lân cận - giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, đặc biệt là hệ thống chẩn đoán hình ảnh “xịn” nhất Việt Nam, mà không cần di chuyển xa.

Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 sở hữu “siêu máy” MRI 3.0 hiện đại hàng đầu thế giới lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

Với công nghệ tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), thiết bị cho phép tái tạo hình ảnh sắc nét đến từng milimet, giúp phát hiện sớm các tổn thương thần kinh, ung thư ngay từ giai đoạn đầu. Đồng thời, máy được cải tiến với thời gian chụp được rút ngắn, vận hành êm ái hơn, nâng cao trải nghiệm cho người bệnh.

Bên cạnh đó, bệnh viện còn sở hữu hệ thống CT 512 lát cắt của GE Healthcare (Mỹ) với tốc độ quét siêu nhanh, có thể chụp toàn thân chỉ trong 3 giây. Thiết bị giúp giảm thiểu tối đa liều tia xạ nhưng vẫn đảm bảo độ phân giải cao, đặc biệt hiệu quả trong chẩn đoán các bệnh lý tim mạch và mạch máu phức tạp.

Hệ thống X-quang tiên tiến, tiêu biểu là máy Multix Impact Ortho, cho phép chụp chi tiết phổi, toàn trục cột sống và xương chi dưới. Nhờ chất lượng hình ảnh rõ nét, thiết bị hỗ trợ hiệu quả trong việc phát hiện và theo dõi nhiều bệnh lý ở các chuyên khoa khác nhau.

Hệ thống nhũ ảnh MAMMOMAT Revelation kết hợp với máy siêu âm Invenia ABUS Prime được ví như “cặp mắt vàng” trong tầm soát ung thư vú.

Ứng dụng AI và công nghệ hình ảnh hiện đại, bộ đôi này giúp phát hiện chính xác các tổn thương từ rất sớm, đồng thời giảm đau và khó chịu, mang lại trải nghiệm nhẹ nhàng hơn cho người bệnh.

Hệ thống siêu âm 4D thế hệ mới với chức năng siêu âm màu 4D tổng quát và cao cấp, siêu âm chuyên sâu sản phụ khoa, siêu âm tim mạch 4D, siêu âm vú 3D tự động. Các hệ thống này cho phép khảo sát chi tiết cấu trúc và chức năng của cơ quan, hỗ trợ chẩn đoán nhanh, chính xác và không xâm lấn.

Khu phục hồi chức năng với hệ thống thiết bị hiện đại, hỗ trợ phục hồi vận động và chức năng hiệu quả, rút ngắn thời gian điều trị và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

Ngoài ra, bệnh viện còn vận hành hệ thống 4 phòng mổ với trang thiết bị hiện đại cùng trung tâm tiệt khuẩn công nghệ cao đảm bảo an toàn tối đa cho bệnh nhân.

Đặc biệt, bệnh viện còn mang đến trải nghiệm an dưỡng và chăm sóc sức khỏe toàn diện với 18 biệt thự tổng thống chuẩn resort 5 sao.

Không chỉ đầu tư mạnh vào hệ thống trang thiết bị hiện đại hàng đầu thế giới, bệnh viện còn đặc biệt chú trọng đến yếu tố con người - đội ngũ y bác sĩ, chuyên gia vận hành thiết bị. Đây được xem là “mảnh ghép” quan trọng nhất, quyết định hiệu quả chẩn đoán và điều trị.

Theo ThS.Bs Đào Danh Vĩnh - Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh & Điện quang can thiệp, Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 - hệ thống trang thiết bị tiên tiến chỉ thực sự phát huy hết giá trị khi được vận hành bởi đội ngũ bác sĩ có chuyên môn sâu và kinh nghiệm lâm sàng vững vàng.

“Trang thiết bị hiện đại có thể mang lại hình ảnh rất chi tiết nhưng việc đọc, phân tích và đưa ra quyết định chính xác vẫn phụ thuộc vào năng lực của bác sĩ. Tại Vinmec, chúng tôi không chỉ đầu tư vào công nghệ, mà còn đầu tư vào con người để khai thác tối đa sức mạnh của công nghệ đó”, BS Đào Danh Vĩnh chia sẻ.

Với lợi thế vị trí chiến lược, nền tảng công nghệ vượt trội cùng đội ngũ chuyên gia đầu ngành, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Ocean Park 2 được kỳ vọng sẽ trở thành tâm điểm y tế hàng đầu khu vực phía Đông Hà Nội và các tỉnh lân cận, góp phần nâng tầm chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đồng thời định hình tiêu chuẩn mới cho dịch vụ y tế hiện đại tại Việt Nam.