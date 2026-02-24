Đề nghị ứng viên đại biểu Quốc hội không hứa hẹn vượt quá khả năng thực hiện

(VTC News) -

Phát biểu tại cuộc làm việc với Ủy ban Văn hoá và Xã hội sáng 24/2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá, Ủy ban hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao trong năm 2025.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

"Với những kết quả nổi bật như các đồng chí đã báo cáo, Quốc hội đã thông qua các luật, nghị quyết rất khó, rất phức tạp, nhưng các đồng chí đã làm rất 'chắc tay'. Với sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng tập thể Ủy ban trên tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng, chúng ta đã hoàn thành tốt nhiệm vụ", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cần chuẩn bị tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thường trực Ủy ban có 15 nhân sự được giới thiệu tái cử và 10 nhân sự không tiếp tục tham gia ứng cử khóa mới. Đối với những nhân sự thôi nhiệm vụ, Chủ tịch Quốc hội mong các cán bộ tiếp tục công tác ở vị trí mới hoặc trở về địa phương, vẫn gắn bó với cơ quan Quốc hội - mái nhà đại đoàn kết của toàn dân tộc - để đóng góp cho sự nghiệp chung.

"Đối với các đồng chí ứng cử, cần chuẩn bị kỹ lưỡng; phát huy bản lĩnh, kỹ năng, nhất là trong tiếp xúc cử tri; nói đúng, nói trúng, nói đi đôi với làm, không hứa hẹn vượt quá khả năng thực hiện", Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Văn hoá và Xã hội tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên; theo dõi sát diễn biến tư tưởng trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động phức tạp; kiên quyết phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát nội bộ, xử lý nghiêm các vi phạm nếu có.

Cùng đó là nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bằng chương trình hành động thiết thực, rõ mục tiêu, rõ nhiệm vụ, phân công cụ thể từng nhóm vấn đề để tham mưu chiến lược trong lĩnh vực văn hóa - xã hội. Chủ động theo dõi, đề xuất giải pháp đối với những vấn đề nổi lên như quản lý di tích lịch sử - văn hóa, hoạt động văn nghệ sĩ, báo chí, truyền thông…

Chủ tịch Quốc hội lưu ý lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm trong năm 2026 để tập trung thực hiện với tinh thần quyết liệt, quyết tâm, quyết làm và phải có sản phẩm cụ thể, thiết thực, tránh dàn trải...

Tăng cường quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo bằng AI

Làm việc với Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, Chủ tịch Quốc hội đánh giá trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Ủy ban đã chủ trì tổ chức thành công Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát của Quốc hội.

"Đây là hoạt động mới, lần đầu tiên được tổ chức của Quốc hội, thể hiện quyết tâm đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động giám sát theo hướng 'trúng và đúng'. Diễn đàn đã nhận được sự quan tâm, đánh giá cao của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và dư luận xã hội, khẳng định vai trò, vị thế ngày càng rõ nét của Quốc hội trong hệ thống chính trị", Chủ tịch Quốc hội nói.

Trong công tác dân nguyện, Ủy ban tiếp tục duy trì hiệu quả các hoạt động tiếp công dân. Điểm nhấn quan trọng trong nhiệm kỳ này là việc xây dựng và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội Báo cáo Dân nguyện hàng tháng. Đây là cách làm mới, thể hiện sự đổi mới trong tổng hợp, phân tích ý kiến cử tri và Nhân dân...

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Trong đó, công tác dân nguyện và giám sát cần được nâng lên.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội cho rằng định hướng chương trình giám sát là nhiệm vụ hết sức quan trọng, có tính chiến lược, quyết định hiệu quả hoạt động giám sát trong cả nhiệm kỳ.

Chủ tịch Quốc hội "đặt hàng" Ủy ban phải khai thác hiệu quả mạng lưới rộng khắp gồm: Đoàn đại biểu Quốc hội tại các địa phương; HĐND cấp tỉnh, cấp xã, phường trên cả nước để kịp thời phát hiện những vấn đề phức tạp, tiềm ẩn ở cơ sở.

Tinh thần được Chủ tịch Quốc hội quán triệt là nắm chắc tình hình, có phân tích, đánh giá và kiến nghị cụ thể, góp phần bảo đảm ổn định chính trị, trật tự xã hội ngay từ cơ sở.

Ủy ban cũng cần tăng cường quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo bằng chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Chủ tịch Quốc hội yêu cầu xây dựng hệ thống quản lý đơn thư bài bản, đồng bộ, có khả năng số hóa, phân loại, theo dõi quá trình xử lý một cách chính xác, minh bạch.

"Ứng dụng AI phải hỗ trợ phát hiện đơn thư trùng lặp, gửi nhiều lần, vượt cấp, không thuộc thẩm quyền; từ đó có cách xử lý phù hợp, tránh quá tải và nâng cao hiệu quả công tác dân nguyện", Chủ tịch Quốc hội gợi ý.