Trao giải Hội thi ATGT trong các cơ sở giáo dục phổ thông toàn quốc

Trong khuôn khổ chương trình phối hợp giữa Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ GD&ĐT cùng Công ty Honda Việt Nam (HVN) giai đoạn 2023-2026, Hội thi An toàn giao thông cấp tiểu học, THCS và THPT thông năm học 2025-2026 được triển khai đồng bộ trên toàn quốc.

Hội thi năm nay đánh dấu bước đổi mới quan trọng khi chính thức hợp nhất hội thi dành cho cấp tiểu học, cấp THCS và THPT, tạo nên sự xuyên suốt giữa các cấp học, nâng cao tính hệ thống trong tổ chức và đánh giá, đồng thời khuyến khích giáo viên và học sinh củng cố kiến thức pháp luật, rèn luyện kỹ năng tham gia giao thông an toàn và nâng cao chất lượng giảng dạy trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Các giáo viên đoạt giải xuất sắc.

Hội thi năm học 2025-2026 được phát động từ tháng 11/2025 theo hình thức hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và gắn chặt với định hướng chuyển đổi số trong giáo dục. Học sinh tham gia phần thi trắc nghiệm kết hợp tự luận nhằm củng cố kiến thức pháp luật và kỹ năng xử lý tình huống thực tế.

Giáo viên xây dựng hồ sơ dạy học gồm kế hoạch bài giảng và báo cáo thực nghiệm tiến trình giảng dạy đã thiết kế, qua đó khuyến khích đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng giảng dạy an toàn giao thông trong nhà trường.

Sau hơn 4 tháng triển khai, hội đồng chấm thi tại các địa phương đã tuyển chọn nhiều bài dự thi chất lượng cao, được đầu tư công phu và sáng tạo để gửi về vòng chung khảo thông qua hệ thống trực tuyến.

Sự tham gia tích cực từ các sở GD&ĐT, đội ngũ giáo viên cùng đông đảo học sinh trên cả nước cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của mô hình hội thi thống nhất, khẳng định hiệu quả của bước đổi mới trong công tác tổ chức năm học 2025-2026.

Tại vòng chung khảo, hội đồng chấm thi đã đánh giá, lựa chọn và trao giải cho những học sinh và giáo viên có thành tích xuất sắc. Danh sách thí sinh nhận giải có tại đây.

Các giáo viên và học sinh nhận giải thưởng.

Chiều ngày 13/3, trước thềm lễ trao giải, gần 150 giáo viên tiêu biểu tại các cơ sở giáo dục phổ thông và đại diện các sở GD&ĐT đã tham dự hội thảo trao đổi, thảo luận kinh nghiệm giảng dạy giáo dục an toàn giao thông. Tại đây, các thầy cô đã chia sẻ nhiều sáng kiến và phương pháp giảng dạy hiệu quả trong năm học 2025-2026, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin như sử dụng infographic để trình bày và chia sẻ kiến thức, giúp bài giảng ATGT trở nên sinh động và dễ tiếp cận hơn.

Sáng 14/3, lễ trao giải Hội thi An toàn giao thông cấp tiểu học, THCS và THPT năm học 2025-2026 được tổ chức với sự tham dự của ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ GD&ĐT; bà Trịnh Thu Hà, Phó chánh Văn phòng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và ông Shinsuke Horiuchi, Phó Tổng giám đốc, Công ty Honda Việt Nam.

Tại buổi lễ, những nỗ lực không ngừng của HVN trong việc phối hợp triển khai mạnh mẽ hoạt động giáo dục an toàn giao thông trong trường học được đánh giá cao, góp phần nâng cao kiến thức cũng như khuyến khích giáo viên và học sinh tích cực hơn nữa trong các hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông tại địa phương.

Trên hành trình 30 năm phát triển, nỗ lực phối hợp cùng các cơ quan Chính phủ hướng tới nâng cao ý thức, kỹ năng xây dựng xã hội giao thông an toàn cho mọi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ luôn là trọng tâm ưu tiên của HVN. Hội thi An toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2025-2026 có ý nghĩa quan trọng khi có thể lan tỏa tới hàng chục triệu học sinh từ tiểu học đến THPT mỗi năm trên mọi miền Tổ quốc.

Hội thảo nâng cao chất lượng giáo dục an toàn giao thông trong trường phổ thông.

Trong thời gian qua, HVN đã triển khai đồng bộ nhiều chương trình giáo dục an toàn giao thông cho học sinh theo từng cấp học, trong đó có chương trình trao tặng mũ bảo hiểm và đào tạo an toàn giao thông cho học sinh lớp một với tổng số hơn 12 triệu mũ bảo hiểm.

Không chỉ dừng lại ở đó, trong thời gian tới, HVN sẽ tiếp tục mở rộng đối tượng nâng cao đào tạo và tăng cường nhận thức về an toàn giao thông, tập trung vào đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho trẻ em dưới 6 tuổi, đồng thời lan tỏa thông điệp tới các bậc phụ huynh: Vì sự an toàn của bản thân và tương lai của các em, hãy luôn đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho mình và cho các con, ngay cả khi các em dưới 6 tuổi.

Những nỗ lực này không chỉ thể hiện cam kết lâu dài của HVN trong lĩnh vực an toàn giao thông, mà còn khẳng định vai trò đồng hành, chung tay cùng Chính phủ hiện thực hóa mục tiêu “Không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ” vào năm 2045 và hướng tới mục tiêu của Honda toàn cầu “không có tử vong do va chạm giao thông liên quan đến xe máy và ôtô Honda” vào năm 2050.