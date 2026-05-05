AFC ấn tượng với tham vọng của U17 Việt Nam

(VTC News) -

0h ngày 7/5, U17 Việt Nam sẽ ra quân tại Vòng chung kết U17 châu Á bằng cuộc đối đầu với U17 Yemen. Đây là đối thủ được đánh giá phù hợp để thầy trò HLV Cristiano Roland hướng tới chiến thắng đầu tiên. Trước trận đấu, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) ấn tượng với tham vọng tạo dấu ấn ngay từ trận mở màn của đội tuyển Việt Nam.

"U17 Việt Nam mở màn chiến dịch vòng bảng C với tham vọng tạo dấu ấn sớm, dựa trên kinh nghiệm từng lọt vào những vòng đấu cuối của giải đấu. Đội bóng Đông Nam Á rất muốn tạo đà thuận lợi ngay từ đầu giải", AFC nhận định.

Tuy vậy, AFC cho rằng Yemen cũng sẽ thi đấu đầy quyết tâm ở một bảng đấu nhiều thử thách, với mục tiêu hướng tới khởi đầu thuận lợi. Đội bóng Tây Á từng giành ngôi Á quân năm 2002 và được kỳ vọng tái hiện thành tích ấn tượng đó tại giải đấu năm nay.

Đội tuyển U17 Việt Nam sẽ chạm trán đối thủ U17 Yemen ở trận mở màn VCK U17 châu Á 2026. (Nguồn: VFF)

Theo đánh giá của AFC, Hàn Quốc là ứng viên nặng ký nhất bảng, với khả năng kiểm soát thế trận, áp đặt lối chơi ngay từ giai đoạn đầu. Chính vì vậy, U17 UAE được xem là sẽ đối mặt với thử thách lớn ngay trong trận ra quân với đội bóng xứ kim chi. Nhiều khả năng họ sẽ lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, ưu tiên giữ vững hàng phòng ngự và tận dụng các pha chuyển đổi trạng thái nhanh để tìm kiếm kết quả tích cực.

Vòng chung kết U17 châu Á 2026 quy tụ 16 đội, được chia thành 4 bảng đấu. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng không chỉ giành vé vào tứ kết mà còn có suất tham dự U17 World Cup 2026. Vì vậy, mục tiêu thiết thực của U17 Việt Nam là cán đích trong top 2 vòng bảng để tự quyết tấm vé đi tiếp.

Tại bảng C, với sự tham dự của các đội bóng giàu kinh nghiệm và có nền tảng thể lực vượt trội, đặc biệt là Hàn Quốc, cuộc cạnh tranh cho vị trí nhì bảng trở thành hướng đi khả thi hơn với đại diện Việt Nam.

Trong trường hợp U17 Qatar (đội chủ nhà) vượt qua vòng bảng, U17 Việt Nam vẫn có hy vọng giành vé tham dự World Cup nếu trở thành đội thứ ba có thành tích tốt nhất.

Vòng chung kết U17 châu Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 22/5 trên sân vận động King Abdullah Sports City, Jeddah, Ả Rập Xê Út.