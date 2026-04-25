Báo Malaysia: U17 Việt Nam đã chứng tỏ họ quá mạnh

Báo chí Malaysia đã dành nhiều lời khen cho màn trình diễn ấn tượng của U17 Việt Nam sau chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải U17 Đông Nam Á 2026 diễn ra tối 24/4 tại sân Gelora Delta (Indonesia).

Trong bài báo với tiêu đề "Việt Nam tỏ ra quá sắc bén trước Malaysia trong trận chung kết U17 Đông Nam Á", tờ New Straits Times nhận định đội Việt Nam hoàn toàn áp đảo đại diện của họ trong trận đấu quyết định. Dù đặt mục tiêu tạo bất ngờ, thầy trò HLV Shukor Adan đã không thể chống đỡ trước sức ép liên tục từ phía Việt Nam.

"Đội bóng của HLV Shukor Adan bước vào trận với mục tiêu tạo bất ngờ trước đối thủ được đánh giá cao hơn - đội từng đánh bại họ 4-0 ở vòng bảng - nhưng Việt Nam đã chứng tỏ họ quá mạnh", tờ New Straits Times bình luận.

U17 Việt Nam 3-0 Malaysia trong trận chung kết Giải U17 Đông Nam Á 2026. (Nguồn: Berita Harian)

Báo Malaysia nhận định ngay những phút đầu, U17 Việt Nam đã dâng cao đội hình và liên tiếp tạo ra cơ hội nguy hiểm. Thủ môn Malaysia phải thực hiện vài pha cứu thua trước khi Quý Vương mở tỷ số ở phút 11. Bàn thắng sớm giúp đội Việt Nam kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì sức ép lớn. Văn Dương đã nâng tỷ số lên 2-0 ở những phút cuối hiệp một. Sau giờ nghỉ, Malaysia nỗ lực tìm bàn rút ngắn cách biệt nhưng không thành công, trước khi Văn Dương hoàn tất cú đúp ở phút 55, ấn định chiến thắng 3-0 cho Việt Nam.

Tờ New Straits Times đồng thời tỏ ra ấn tượng khi Việt Nam đăng quang chức vô địch lần thứ tư, sau các danh hiệu năm 2006, 2010 và 2017. Trên thực tế, chiến thắng trước Malaysia đã giúp U17 Việt Nam lập kỷ lục, trở thành đội đăng quang tại giải U17 Đông Nam Á nhiều lần nhất trong lịch sử.

U17 Việt Nam ăn mừng khi giành chức vô địch Giải U17 Đông Nam Á 2026. (Nguồn: VFF)

Trong khi đó, tờ Berita Harian bày tỏ sự tiếc nuối khi đội bóng nước nhà lỡ hẹn chinh phục ngôi vương của giải. "Đội tuyển U16 Malaysia không thể đòi lại “món nợ” trước Việt Nam tại Giải U17 Đông Nam Á 2026 khi để thua 0-3 trong trận chung kết. Đoàn quân do HLV Shukor Adan dẫn dắt tiếp tục lỡ hẹn với danh hiệu, qua đó chưa thể đăng quang giải đấu khu vực", báo Malaysia viết.

Trước đó, khi đội bóng trẻ Malaysia đứng trước cơ hội giành chức vô địch sau 7 năm chờ đợi, truyền thông nước này đã nhấn mạnh mục tiêu “đòi lại món nợ” trước Việt Nam, đặc biệt sau thất bại nặng nề 0-4 ở vòng bảng.

Tuy nhiên, trước một đối thủ được tổ chức tốt và sở hữu chất lượng vượt trội, đoàn quân của HLV Shukor Adan đã nỗ lực hết mình nhưng vẫn không thể xoay chuyển cục diện. "Dù nỗ lực tìm bàn gỡ khi bị dẫn trước 3 bàn, đội Malaysia vẫn không thể chuyển hóa thành bàn thắng và đành chấp nhận thất bại, qua đó lỡ hẹn với chức vô địch", Berita Harian viết.