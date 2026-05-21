TP.HCM huy động gần 18.000 giám thị coi thi tốt nghiệp THPT 2026

Thông tin được ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM nêu tại buổi làm việc của UBND Thành phố với Bộ GD&ĐT về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2026, chiều 21/5.

Theo ông Hiếu, thành phố là địa phương có số lượng thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đông nhất cả nước với 142.899 thí sinh, trong đó có 8.128 thí sinh tự do.

Theo kế hoạch, thành phố dự kiến huy động hơn 23.000 người phục vụ kỳ thi, gồm 1.240 lãnh đạo điểm thi, 17.865 giám thị coi thi, 2.976 nhân viên phục vụ, 744 công an trực tại điểm thi cùng nhiều lực lượng phối hợp khác.

Liên quan đến tỷ lệ đăng ký dự thi ở các môn thi, theo thống kê của Sở GD&ĐT Thành phố, nhóm môn Khoa học tự nhiên được nhiều thí sinh lựa chọn.

Trong đó, môn Vật lý có 64.162 thí sinh đăng ký dự thi, chiếm 44,90%; môn Hóa học có 38.120 thí sinh, chiếm 26,68%; Sinh học có 11.046 thí sinh, chiếm 7,73%.

Ở nhóm môn Ngoại ngữ, tiếng Anh tiếp tục dẫn đầu với 65.475 thí sinh đăng ký, chiếm 45,82%, cho thấy nhu cầu nâng cao năng lực ngoại ngữ của học sinh TP.HCM ngày càng tăng để phục vụ hội nhập quốc tế.

Nhóm môn Khoa học xã hội cũng thu hút đông thí sinh, trong đó Lịch sử có 41.113 thí sinh đăng ký, Địa lý 33.574 thí sinh và Giáo dục kinh tế - pháp luật có 23.061 thí sinh.

Để chuẩn bị cho kỳ thi, UBND TP.HCM đã thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp thành phố nhằm triển khai đồng bộ các phương án về an ninh, y tế, giao thông và hạ tầng kỹ thuật.

Sở GD&ĐT TP.HCM cũng tổ chức tập huấn quy chế, nghiệp vụ cho lực lượng làm thi; hướng dẫn các trường tổ chức thi thử để học sinh làm quen với kỳ thi.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT TP, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT đã cơ bản hoàn tất trên toàn thành phố. Năm nay, TPHCM tăng cường công tác truyền thông cho phụ huynh, học sinh, nỗ lực không để xảy ra tình trạng thí sinh vi phạm quy chế thi.

Cũng theo Sở GD&ĐT TP.HCM, năm nay việc vận chuyển, bàn giao đề thi thực hiện 1 ngày trước kỳ thi cho điểm thi, bàn giao bài thi ngay sau khi kết thúc buổi thi cuối cùng của kỳ thi.

Sở cũng đã tính toán và xây dựng phương án vận chuyển đề thi, bài thi riêng cho điểm thi đặt tại đặc khu Côn Đảo bằng đường hàng không.

Bài thi được bảo quản tại khu vực an toàn, có camera giám sát 24/24 giờ. Việc vận chuyển, bàn giao bài thi được thực hiện theo quy định, có công an bảo vệ.