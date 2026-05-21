Miền Bắc và miền Trung nắng nóng đỉnh điểm trong 4 ngày, cao nhất vượt 39°C

Ông Vũ Tuấn Anh - Dự báo viên phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, theo nhận định, tổ hợp các hình thế gây mưa cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong những ngày vừa qua sang đến ngày mai 22/5 sẽ hoàn toàn suy yếu. Thay thế vào đó là hoạt động của vùng áp thấp nóng phía Tây.

Khoảng 22/5, nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở khắp khu vực miền Trung với mức nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37°C, một số nơi ở vùng núi phía Tây có mức nhiệt trên 37°C. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Nam Phú Thọ (Hoà Bình cũ) sẽ có nắng nóng khoảng 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Nắng nóng gay gắt sắp bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ. (Ảnh minh hoạ)

Từ 23/5, cùng với quá trình phát triển và mở rộng hơn về phía đông nam của vùng áp thấp nóng phía tây, nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn bộ khu vực Bắc Bộ cũng như Trung Bộ.

Ngoài ra, ở Trung Bộ chịu tác động thêm của hiệu ứng phơn hay còn gọi là gió Lào, cường độ nắng nóng thậm chí còn gia tăng hơn.

Tình trạng nắng nóng và nắng nóng gay gắt xuất hiện trên cả khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ với mức nhiệt cao nhất trong ngày tiếp tục có xu hướng tăng dần trong những ngày tiếp theo.

"Theo nhận định của chúng tôi, đỉnh điểm của đợt nắng nóng này xảy ra trong khoảng thời gian từ 24-27/5. Nhiều khả năng, mức nhiệt cao nhất trong đợt nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ có thể lên đến 36-39°C. Không ngoại trừ khả năng một số nơi ở Bắc Bộ cũng như vùng núi phía Tây khu vực từ Thanh Hoá trở vào đến Huế sẽ có mức nhiệt lên đến trên 39°C", ông Vũ Tuấn Anh thông tin.

So với đợt nắng nóng gần đây nhất diễn ra từ 13-16/5, đợt nắng nóng sắp tới sẽ gay gắt hơn. Ông Tuấn Anh cũng lưu ý, nhiệt độ đo trong lều khí tượng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ở ngoài trời có thể chênh lệch 2-4°C, thậm chí cao hơn, phụ thuộc mặt đệm như bê tông, đường nhựa...

Ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp độ ẩm giảm thấp, nguy cơ cao xảy ra cháy nổ, hoả hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Ngoài ra, nền nhiệt độ cao kéo dài cũng ảnh hưởng đến sức khoẻ người già, trẻ nhỏ, đặc biệt người lao động ngoài trời.

Đợt nắng nóng diện rộng này khả năng kéo dài đến 27/5. Vào những ngày cuối tháng 5, do hình thế chi phối thời tiết thay đổi nên nắng nóng diện rộng sẽ kết thúc ở Bắc Bộ và Trung Bộ.