Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến mong giảm tối đa hình phạt cho các bị cáo

Chiều 21/5, phiên toà xét xử vụ án sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 bước vào phần tranh tụng.

Luật sư nói bà Nguyễn Thị Kim Tiến mắc nhiều bệnh hiểm nghèo

Trong phần tự bào chữa, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến mong được HĐXX xem xét giảm tối đa hình phạt có thể cho tất cả các bị cáo trong hoàn cảnh làm công trình lớn, thời gian bận rộn. Sự ra đời của 2 bệnh viện với những công nghệ lớn, mô hình như khách sạn 5 sao cũng là một trong những minh chứng cho sự khắc phục.

“Tôi đồng ý với những ý kiến của các luật sư đã bào chữa cho mình. Tôi chỉ có nguyện vọng mong HĐXX xem xét để giảm tối đa cho tất cả các bị cáo", cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến trình bày.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại toà.

Trong phần trình bày tại tòa, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị HĐXX làm rõ cách xác định hai khoản lãng phí 145 tỷ đồng và 588 tỷ đồng.

Theo cáo buộc, hai khoản này được tính từ việc SCIC cấp khoảng 4.500 tỷ đồng nhưng không sử dụng hết, cùng với hơn 5.000 tỷ đồng vốn ngân sách đã giải ngân cho dự án nhưng không phát huy hiệu quả do công trình đình trệ kéo dài.

Đối với khoản 588 tỷ đồng, cựu Bộ trưởng Kim Tiến cho rằng trong giai đoạn dịch Covid-19 năm 2021, trong ít nhất 5 tháng, một phần dự án đã được trưng dụng làm cơ sở cách ly, điều trị của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Theo bà Tiến, dự án đã được sử dụng trên thực tế nên phần giá trị này cần được khấu trừ khi xác định thiệt hại.

Bị cáo ước tính số tiền cần xem xét giảm trừ khoảng 50 tỷ đồng. Với khoản 145 tỷ đồng liên quan nguồn vốn của SCIC, cựu Bộ trưởng cho biết từ năm 2021 đến 2024, Ban Quản lý dự án không sử dụng nên đã hoàn trả lại cho SCIC (đơn vị thuộc quản lý của Bộ Tài chính).

Do đó, bị cáo đề nghị làm rõ số tiền này đã được nộp lại ngân sách hay vẫn nằm trong tài khoản của Ban Quản lý dự án.

Theo bị cáo, nếu số tiền đã được hoàn trả về kho bạc thì khoản lãi phát sinh cần được khấu trừ khỏi thiệt hại; còn nếu tiền vẫn nằm trong tài khoản của Ban Quản lý dự án thì việc xác định lãng phí mới phù hợp.

Bào chữa cho bà Tiến, các luật sư cho biết thân chủ không quanh co, né tránh trách nhiệm, thể hiện sự ăn năn, day dứt trước những thiệt hại của Nhà nước.

Theo luật sư, trong quá trình điều tra, bà Kim Tiến tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, khai báo trung thực, góp phần làm rõ bản chất vụ án, giúp các cơ quan tố tụng đánh giá khách quan, toàn diện và sớm kết thúc vụ án.

Về khắc phục hậu quả, luật sư cho biết bị cáo đã tự nguyện nộp lại toàn bộ quà biếu và tích cực khắc phục hậu quả vụ án.

Trong giai đoạn điều tra, bà Kim Tiến đã nộp 14,5 tỷ đồng; trước phiên xét xử tiếp tục nộp thêm 10 tỷ đồng, tổng cộng 24,5 tỷ đồng.

“Hơn 40 năm công tác trong ngành y tế, bà Kim Tiến từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Thứ trưởng, Bộ trưởng Bộ Y tế giai đoạn 2011-2019. Bị cáo luôn được đánh giá là cán bộ tận tụy, có trách nhiệm, uy tín, chuyên môn và có nhiều thành tích xuất sắc”, luật sư trình bày.

Luật sư cũng nhắc đến quá trình bà Kim Tiến tham gia chỉ đạo phòng, chống nhiều dịch bệnh nguy hiểm như SARS, cúm gia cầm H5N1, cúm A/H1N1, sốt xuất huyết… góp phần củng cố hệ thống y tế dự phòng, nâng cao năng lực y tế cơ sở và xây dựng hệ thống CDC tại các địa phương.

Theo quan điểm bào chữa của luật sư, những nền tảng này đã hỗ trợ Việt Nam ứng phó hiệu quả với đại dịch COVID-19 giai đoạn 2020-2021.

Với các đóng góp đó, cựu Bộ trưởng Kim Tiến được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của Đảng, Nhà nước và các tổ chức quốc tế.

Về nhân thân và hoàn cảnh gia đình, luật sư cho rằng bị cáo là người có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, thành khẩn khai báo và tự nguyện nộp số tiền lớn để khắc phục hậu quả.

“Hiện bà Kim Tiến là phụ nữ cao tuổi, sức khỏe yếu, mắc nhiều bệnh hiểm nghèo, thường xuyên phải nhập viện điều trị các bệnh như: Bệnh cầu cơ mạch vành bẩm sinh, u nang trung thất, loãng xương, rối loạn giấc ngủ… Các tài liệu này đều đã được thu thập và lưu trong hồ sơ vụ án”, luật sư nêu.

Theo luật sư, gần đây bà Kim Tiến còn phải điều trị rối loạn tiền đình gây chóng mặt, té ngã không dậy được, đau ngực và thoát vị đốt sống cổ chèn ép gây đau cổ dữ dội.

Từ những phân tích trên, luật sư đề nghị HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ theo quy định của Bộ luật Hình sự, áp dụng chính sách khoan hồng, tuyên mức án thấp hơn đề nghị của VKS và cho bị cáo được hưởng án treo.

“Kính thưa HĐXX, việc một phụ nữ lớn tuổi, mang nhiều bệnh nền bị tạm giam 7 tháng đã là sự trừng phạt nghiêm khắc, đủ sức răn đe và giáo dục đối với bà Kim Tiến”, luật sư trình bày.

Bộ Y tế đề nghị được hoàn trả 658 tỷ đồng

Tại phiên tòa, Bộ Y tế cũng đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho toàn bộ các bị cáo.

Về trách nhiệm dân sự, Bộ Y tế đề nghị được hoàn trả hai khoản thiệt hại gồm hơn 70 tỷ đồng thất thoát do sai phạm trong việc lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế và 588 tỷ đồng được xác định là lãng phí từ khoản vốn hơn 5.000 tỷ đồng đã giải ngân nhưng dự án đình trệ nhiều năm. Tổng số tiền Bộ Y tế đề nghị hoàn trả khoảng 658 tỷ đồng.

Khoản còn lại khoảng 145 tỷ đồng được cơ quan tố tụng xác định là phần lãi suất ngân hàng bị thâm hụt khi Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) phải rút khoảng 4.500 tỷ đồng từ các hợp đồng tiền gửi để cấp vốn cho dự án, trong khi Ban Quản lý dự án chưa sử dụng hết nguồn vốn này.

Đại diện Bộ Y tế cho biết SCIC hiện thuộc quản lý của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, phía Bộ chưa nêu quan điểm chính thức về việc có yêu cầu hoàn trả khoản 145 tỷ đồng hay không và xin thêm thời gian để báo cáo lãnh đạo trước khi đưa ra ý kiến cụ thể.