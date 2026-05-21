Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị 5-6 năm tù, phải nộp 108 tỷ đồng

Sáng 21/5, HĐXX TAND TP Hà Nội đề nghị mức án với cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo trong vụ án liên quan sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2.

Theo đó, đại diện VKS đề nghị tuyên bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến 5-6 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Đồng thời, bà Tiến phải nộp lại 108 tỷ đồng khắc phục thiệt hại.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án trọng điểm thuộc Bộ Y tế) từ 12-13 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí và 20 năm về tội Nhận hối lộ, tổng mức án đề nghị là 30 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án trọng điểm thuộc Bộ Y tế) 8-9 năm tù tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí và 15-16 năm tù về tội Nhận hối lộ, tổng mức án đề nghị là 23-25 năm tù.

Nguyễn Kim Trung (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, cựu Phó vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế) từ 30-36 tháng tù.

Những bị can bị truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, gồm:

Trần Văn Sinh (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế) từ 4-5 năm tù.

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại toà.

Đào Xuân Sinh (cựu Giám đốc Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng SHT) từ 3-4 năm tù.

Nguyễn Doãn Tú (cựu Phó vụ trưởng Vụ Trang thiết bị) từ 4 - 5 năm tù.

Lê Văn Cư (cựu Phó Viện trưởng Viện kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng) 30 - 36 tháng tù.

Hoàng Xuân Hiệp (Phó Viện trưởng Viện kinh tế xây dựng) từ 30-36 tháng tù.

Bị cáo Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng) từ 8 - 9 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.