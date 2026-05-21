Phê duyệt quy hoạch sân bay quốc tế Vân Đồn, đạt tới 20 triệu khách/năm

Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch sân bay quốc tế Vân Đồn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, sân bay có vị trí, chức năng trong mạng cảng hàng không dân dụng toàn quốc, có tính chất sử dụng sân bay dùng chung dân dụng và quân sự.

Mục tiêu quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030 đạt cấp sân bay 4E (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế - ICAO) với công suất khoảng 2,5 triệu hành khách/năm và 5.000 tấn hàng hóa/năm; khai thác loại tàu bay A350, B747, B777, A320/A321 và tương đương.

Quy hoạch tầm nhìn đến năm 2050, sân bay Vân Đồn đạt công suất khoảng 20 triệu hành khách/năm và 200.000 tấn hàng hóa/năm.

Sân bay quốc tế Vân Đồn. (Ảnh: Cục Hàng không).

Quy hoạch sân đỗ máy bay thời kỳ 2021 - 2030, giữ nguyên sân đỗ máy bay hiện hữu đáp ứng khoảng 8 vị trí đỗ máy bay, có dự trữ để mở rộng khi có nhu cầu. Tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch mở rộng sân đỗ máy bay đáp ứng khoảng 34 vị trí đỗ máy bay, có dự trữ để mở rộng khi có nhu cầu.

Đối với nhà ga hành khách thời kỳ 2021 - 2030, tiếp tục duy trì nhà ga hành khách T1 hiện hữu đáp ứng công suất khoảng 2,5 triệu hành khách/năm.

Tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch mới nhà ga hành khách T2 về phía Nam, công suất khoảng 5 triệu hành khách/năm; nhà ga hành khách T3 về phía Bắc của Đài kiểm soát không lưu khoảng 12,5 triệu hành khách/năm.

Đối với nhà ga hàng hóa, thời kỳ 2021 - 2030 quy hoạch về phía Đông Bắc đạt công suất khoảng 5.000 tấn hàng hóa/năm. Tầm nhìn đến năm 2050 mở rộng nhà ga hàng hóa đạt công suất 200.000 tấn hàng hóa/năm.

Đối với quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 khoảng 390,42 ha, đến năm 2050 là khoảng 488,89 ha.