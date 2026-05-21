Cụm công nghiệp Thành Phương – điểm đến lý tưởng cho nhà đầu tư tại Đồng Nai

Sức hút của cụm công nghiệp Thành Phương Real

Khởi công từ tháng 01/2022, với tổng mức đầu tư hơn 1.530 tỉ đồng, đến nay các CCN Tân Tiến 1 (55,34ha), CCN Tân Tiến 2 (57,75ha), CCN Tân Phú (60,52ha) và CCN Tiến Hưng (59,45 ha) đều ghi nhận tỷ lệ lấp đầy ấn tượng gần 100%.

Đây được xem là CCN sinh thái đầu tiên tại Thành phố Đồng Nai với thiết kế khoa học, hạ tầng nội khu được đầu tư bài bản hiện đại, bao gồm đường giao thông nội bộ, hệ thống điện, nước, thoát nước mưa, xử lý nước thải, rác thải công nghiệp... mang lại sự thuận tiện và môi trường hoạt động tốt cho các nhà đầu tư.

Cả 4 CCN Thành Phương đều tọa lạc tại các vị trí chiến lược, cửa ngõ của Thành phố Đồng Nai, có khả năng kết nối thuận lợi với các tuyến giao thông huyết mạch như quốc lộ 14, ĐT.741, đường Đồng Phú – Bình Dương (cũ), ĐT.753… giúp việc kết nối từ các CCN của Thành Phương đến các cảng biển, sân bay và trung tâm kinh tế lớn như Bình Dương, TP.HCM…trở nên thuận tiện, góp phần giảm chi phí vận chuyển hàng hóa.

Các CCN do Thành Phương Real phát triển không chỉ tập trung vào một ngành cụ thể mà là CCN tổng hợp, đa ngành như sản xuất đồ gia dụng, gia công các sản phẩm cơ khí, phụ tùng linh kiện ô tô, sản xuất bao bì, thùng giấy, vật liệu xây dựng, các sản phẩm từ gỗ.

Cách tiếp cận này không chỉ giúp tăng khả năng lấp đầy mà còn góp phần tạo nên hệ sinh thái công nghiệp hoàn chỉnh, giúp các doanh nghiệp trong cụm có thể liên kết và hỗ trợ lẫn nhau.

Theo đại diện Công ty Thành Phương Real, tính đến cuối tháng 5.2025, CCN Tân Tiến 1 và CCN Tân Tiến 2 đã đạt tỉ lệ lấp đầy là 100% với 29 doanh nghiệp FDI, các ngành nghề chủ yếu như sản xuất các sản phẩm từ gỗ, nơi Đồng Nai có nguồn nguyên liệu dồi dào.

CCN Tân Tiến 1, Tân Tiến 2 thu hút các nhà đầu tư lớn đến từ tỉnh Chiết Giang, Anhui và Mỹ như Công ty Công nghệ Đại Đông Phương, Công ty Keeson, Công ty Nội thất Meilian, Công ty Best Oasis Việt Nam,… là các doanh nghiệp lớn và tiêu biểu về ngành sản xuất đồ nội thất.

Bên cạnh đó, 2 CCN Tân Phú và CCN Tiến Hưng hiện cũng đã đạt tỷ lệ lấp đầy 90%. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn bộ các doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục pháp lý và được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép đăng ký đầu tư.

Trong đó, có thể kể đến Công ty Nội thất Concept với dự án đầu tư 30.000.000 USD, Công ty Fabulous (Vina) Textie có vốn đầu tư 6.000.000 USD,… ngoài ra còn các nhà đầu tư khách đang thực hiện dự án đầu tư với số vốn từ 5.000.000 – 15.000.000 USD.

Ông Đỗ Ngọc Tuân – Phụ trách CCN Thành Phương - chia sẻ: “Chúng tôi cam kết rằng chủ đầu tư sẽ luôn hỗ trợ và đồng hành cùng các nhà đầu tư khi lựa chọn xây dựng nhà máy tại cụm công nghiệp. Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp quỹ đất sạch, pháp lý đầy đủ và hạ tầng đồng bộ, chủ đầu tư còn chú trọng tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai dự án, từ thủ tục hành chính cho đến kết nối với các đối tác dịch vụ, ngân hàng, đơn vị thi công uy tín.

CCN Thành Phương hướng đến sự phát triển bền vững, lâu dài nên luôn sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu ý kiến từ doanh nghiệp để điều chỉnh, cải thiện dịch vụ, môi trường đầu tư. Chủ đầu tư cũng đang tích cực phối hợp với chính quyền địa phương nhằm giải quyết nhanh chóng các vướng mắc phát sinh, giúp nhà đầu tư yên tâm sản xuất – kinh doanh ổn định, hiệu quả.

Không chỉ là nơi cho thuê đất công nghiệp, CCN Thành Phương còn hướng tới việc xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, trong đó các doanh nghiệp có thể hợp tác, liên kết chuỗi, cùng phát triển. Đây là cam kết cho một môi trường đầu tư minh bạch, chuyên nghiệp và có tầm nhìn chiến lược, góp phần thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao vào địa phương”.

Việc đầu tư vào các CCN được cho là phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, không chỉ mang lại lợi nhuận cho Thành Phương, mà còn góp phần quan trọng vào việc tạo ra hàng ngàn việc làm cho người dân trong và ngoài tỉnh cũng như sự phát triển công nghiệp hóa - hiện đại hóa của Đồng Nai hiện tại cũng như tỉnh Đồng Nai trong tương lai.

Hướng đến phát triển hệ sinh thái bền vững

Với mong muốn mang đến một diện mạo chỉn chu cho vùng đất Đồng Nai và thúc đẩy thị trường bất động sản nơi đây, Thành Phương Real đã triển khai nhiều dự án lớn như Trung tâm thương mại The Light City, Khu đô thị The Gold City, Khu đô thị Tà Bế Gold City, Khu đô thị Diamond City...

Những dự án này mang lại cho thị trường bất động sản những sản phẩm chất lượng với các tiện ích nội khu đầy đủ, hiện đại song song với mảng xanh được thiết kế tối ưu, đem lại không gian sống thoải mái và đẳng cấp cho cư dân.

Hình phối cảnh cụm công nghiệp Tân Tiến 1.

Bên cạnh việc phát triển các dự án bất động sản, Thành Phương Real còn chú trọng đến việc phát triển giáo dục. Với mong muốn nuôi dưỡng tâm hồn và giáo dục tri thức từ "gốc rễ", công ty đã đầu tư xây dựng một hệ thống trường mầm non chất lượng cao Thần Đồng.

Cùng với đó là hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Sunfarm và hệ thống bán lẻ The Gold Mart, những mảnh ghép đặc biệt quan trọng tạo nên hệ sinh thái Thành Phương Real.

Thành Phương Real luôn đặt trọn tâm huyết vào mỗi dự án, từ việc lựa chọn vị trí cho đến việc đầu tư cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh đi cùng với các tiện ích chất lượng, đưa lại những lợi ích cộng hưởng tối đa cho nhà đầu tư và cộng đồng.