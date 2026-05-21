Khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026: Hơn 1000 người tham dự

(VTC News) -

Sáng 21/5, lễ khai mạc Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026 chính thức diễn ra tại sân Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phường Xuân Đỉnh (Hà Nội). Sự kiện đánh dấu mùa giải thứ tư liên tiếp được tổ chức với quy mô ngày càng mở rộng. Giải đấu năm nay quy tụ 48 đội bóng trên toàn quốc, với hơn 1.000 công nhân, viên chức, người lao động tranh tài.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026 - nhấn mạnh giải không chỉ là hoạt động thể thao mà còn góp phần nâng cao sức khỏe, xây dựng tinh thần đoàn kết và tiếp thêm động lực cho đoàn viên, người lao động trên cả nước.

Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026, phát biểu khai mạc.

Ông Ngọ Duy Hiểu và nhà báo Trần Xuân Toàn - Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ - thực hiện nghi thức nâng cúp khởi động mùa giải mới. Trọng tài Nguyễn Ngọc Tùng và cầu thủ Phạm Minh Chính đến từ Công đoàn Hà Nội đại diện cho ban trọng tài cùng các cầu thủ thực hiện nghi thức tuyên thệ trước khi giải đấu diễn ra.

Giải đấu do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp cùng Báo Tuổi Trẻ tổ chức, với sự đồng hành chuyên môn của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Giải năm nay được tổ chức theo thể thức bóng đá 7 người, áp dụng Luật thi đấu của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Giải đấu sẽ diễn ra qua hai giai đoạn. Vòng loại khu vực được tổ chức từ tháng 5 đến tháng 6-2026 tại Hà Nội và TP.HCM nhằm chọn ra 16 đội bóng xuất sắc nhất tham dự Vòng chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra vào cuối tháng 7 tại TP.HCM. Sân Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao phường Xuân Đỉnh (Hà Nội) cũng chính là địa điểm thi đấu của vòng loại khu vực phía Bắc, thi đấu từ ngày 21 đến 24-5.

Các đại biểu tham gia nghi thức nâng cúp Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026, khởi động mùa giải mới.

Vòng loại khu vực phía Bắc quy tụ 24 đội bóng tham dự, gồm: Công đoàn Quảng Ninh, Công đoàn Công Thương Việt Nam 1, Công đoàn Bắc Ninh 1, Công đoàn Bắc Ninh 2, Công đoàn Bắc Ninh 3, Công đoàn Điện Biên, Công đoàn Tuyên Quang, Công đoàn Phú Thọ, Công đoàn Y tế Việt Nam, Công đoàn Hà Nội, Công đoàn Hải Phòng, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Công đoàn Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam, Công đoàn Cao Bằng, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Công đoàn Công an nhân dân, Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Công đoàn Thanh Hóa, Công đoàn Petro Việt Nam, Công đoàn Nghệ An, Công đoàn Ninh Bình, Công đoàn Quốc phòng, Công đoàn Thái Nguyên.

Tổng giá trị giải thưởng của mùa giải năm nay lên tới 900 triệu đồng. Trong đó, đội vô địch vòng chung kết toàn quốc sẽ nhận phần thưởng trị giá 200 triệu đồng.

Các đội bóng tham dự lễ khai mạc.

Toàn bộ các trận đấu sẽ được phát trực tiếp trên hệ sinh thái truyền thông của Báo Tuổi Trẻ, fanpage giải đấu và fanpage Công đoàn Việt Nam. Ngoài ra, VTVcab phát sóng các trận đấu trên ứng dụng VTVcab ON. FPT Play tiếp sóng hai trận chung kết vòng loại khu vực cùng toàn bộ các trận đấu thuộc Vòng chung kết toàn quốc.

Bên cạnh các trận đấu, Ban Tổ chức tiếp tục triển khai nhiều hoạt động đồng hành dành cho người lao động như bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất trận, bình chọn bàn thắng đẹp trên Tuổi Trẻ Online, quay số trúng thưởng cùng nhiều hoạt động tương tác, trải nghiệm hấp dẫn.