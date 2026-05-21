Lịch thi đấu vòng loại Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026

Sáng 21/5, Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026 chính thức khởi tranh tại sân Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phường Xuân Đỉnh (Hà Nội). Sự kiện đánh dấu mùa giải thứ tư liên tiếp được tổ chức với quy mô ngày càng mở rộng. Giải đấu năm nay quy tụ 48 đội bóng trên toàn quốc, với hơn 1.000 công nhân, viên chức, người lao động tranh tài.

Lịch thi đấu

Ngày 21/5

7h30: CĐ Thái Nguyên vs CĐ Tuyên Quang (Sân 1)

7h30: CĐ Hải Phòng vs CĐ Quốc phòng (Sân 2)

7h30: CĐ Bắc Ninh 3 vs CĐ Ninh Bình (Sân 3)

7h30: CĐ Khoa học và Công nghệ VN vs CĐ Nghệ An (Sân 4)

9h: CĐ Cao Bằng vs CĐ Thanh Hoá (Sân 1)

9h: CĐ Công Thương VN 1 vs CĐ Bắc Ninh 1 (Sân 2)

9h: CĐ Hàng hải VN vs CĐ Công an nhân dân (Sân 3)

9h: CĐ Ngân hàng VN vs CĐ Điện Biên (Sân 4)

14h30: CĐ Bắc Ninh 2 vs CĐ Nông nghiệp và Môi trường VN (Sân 1)

14h30: CĐ Hà Nội vs CĐ Y tế Việt Nam (Sân 2)

14h30: CĐ Phú Thọ vs CĐ Giáo dục VN (Sân 3)

14h30: CĐ Quảng Ninh vs CĐ Petrovietnam (Sân 4)

16h: CĐ Ninh Bình vs CĐ Khoa học và Công nghệ VN (Sân 1)

16h: CĐ Nghệ An vs CĐ Bắc Ninh 3 (Sân 2)

16h: CĐ Tuyên Quang vs CĐ Hải Phòng (Sân 3)

16h: CĐ Quốc Phòng vs CĐ Thái Nguyên (Sân 4)

Ngày 22/5

7h30: CĐ Công an nhân dân vs CĐ Ngân hàng VN (Sân 1)

7h30: CĐ Điện Biên vs CĐ Hàng hải VN (Sân 2)

7h30: CĐ Thanh Hoá vs CĐ Công Thương VN 1 (Sân 3)

7h30: CĐ Bắc Ninh 1 vs CĐ Cao Bằng (Sân 4)

9h: CĐ Giáo dục VN vs CĐ Quảng Ninh (Sân 1)

9h: CĐ Petrovietnam vs CĐ Phú Thọ (Sân 2)

9h: CĐ Nông nghiệp và Môi trường VN vs CĐ Hà Nội (Sân 3)

9h: CĐ Y tế Việt Nam vs CĐ Bắc Ninh 2 (Sân 4)

14h30: CĐ Thái Nguyên vs CĐ Hải Phòng (Sân 1)

14h30: CĐ Quốc phòng vs CĐ Tuyên Quang (Sân 2)

14h30: CĐ Bắc Ninh 3 vs CĐ Khoa học và Công nghệ VN (Sân 3)

14h30: CĐ Nghệ An vs CĐ Ninh Bình (Sân 4)

16h: CĐ Cao Bằng vs CĐ Công Thương VN 1 (Sân 1)

16h: CĐ Bắc Ninh 1 vs CĐ Thanh Hoá (Sân 2)

16h: CĐ Hàng hải VN vs CĐ Ngân hàng VN (Sân 3)

16h: CĐ Điện Biên cs CĐ Công an Nhân dân (Sân 4)

Ngày 23/5

7h30: CĐ Bắc Ninh 2 vs CĐ Hà Nội (Sân 1)

7h30: CĐ Y tế Việt Nam vs CĐ Nông nghiệp và Môi trường VN (Sân 2)

7h30: CĐ Phú Thọ vs CĐ Quảng Ninh (Sân 3)

7h30: CĐ Petrovietnam vs CĐ Giáo dục VN (Sân 4)

Cúp vô địch Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026.

Thông tin giải đấu

Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 900 triệu đồng, trong đó đội vô địch vòng chung kết toàn quốc nhận 200 triệu đồng.

Giải đấu được tổ chức theo thể thức bóng đá 7 người, áp dụng Luật thi đấu do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ban hành, với sự tham gia của 48 đội bóng đại diện cho Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành và doanh nghiệp trên cả nước.

Đối tượng tham dự là nam công nhân, viên chức, người lao động có quốc tịch Việt Nam, đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn; có hợp đồng lao động và tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế liên tục từ 01 năm trở lên tính đến thời điểm đăng ký tham gia giải.

Giải đấu sẽ diễn ra qua hai giai đoạn. Vòng loại khu vực được tổ chức từ tháng 5 đến tháng 6-2026 tại Hà Nội và TP.HCM nhằm chọn ra 16 đội bóng xuất sắc nhất tham dự Vòng chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra vào cuối tháng 7 tại TP.HCM.

Toàn bộ các trận đấu sẽ được phát sóng trực tiếp trên hệ sinh thái truyền thông của Báo Tuổi Trẻ, fanpage giải đấu và Công đoàn Việt Nam cùng sự đồng hành của Truyền hình Cáp Việt Nam - VTVcab, ứng dụng VTVprime. Ngoài ra, Công ty TNHH Truyền hình FPT (FPT Play) sẽ tiếp sóng hai trận chung kết vòng loại khu vực cùng 32 trận đấu tại vòng chung kết toàn quốc.