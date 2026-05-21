Toàn cảnh dự kiến hướng tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ

UBND TP.HCM vừa phê duyệt dự án tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Cần Giờ với tổng chiều dài khoảng 53,8km, kết nối khu vực trung tâm thành phố với huyện Cần Giờ. Tuyến metro được kỳ vọng mở ra không gian phát triển mới cho khu vực phía Nam TP.HCM.
Theo quyết định phê duyệt, tuyến có điểm đầu tại ga Bến Thành và điểm cuối tại Depot Cần Giờ. Trong hình là khoan địa chất tại đường Ký Con.
Dự án có tổng mức đầu tư hơn 102.430 tỷ đồng, chưa bao gồm khoảng 13.000 tỷ đồng chi phí giải phóng mặt bằng do ngân sách Nhà nước chi trả.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, dọc hướng tuyến từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ, phần lớn khu vực đã hoàn thành công tác khoan khảo sát địa chất phục vụ quá trình triển khai dự án.
Theo quy hoạch, tuyến metro xuất phát từ khu vực Công viên 23/9 (ga Bến Thành), đi dọc đường Ký Con, vượt rạch Bến Nghé để sang đường Vĩnh Khánh.
Từ đây, tuyến tiếp tục cắt qua đường Hoàng Diệu rồi đi theo trục đường Nguyễn Tất Thành.
Sau đó, tuyến chuyển hướng sang đường Nguyễn Văn Linh, khu vực gần cầu Tân Thuận 2, đi qua nút giao cầu Phú Mỹ rồi tiến vào khu vực giữa các tuyến Nguyễn Lương Bằng.
Tuyến tiếp tục đi theo các trục đường 15B, D1 và vượt sông Rạch Đĩa.
Đoạn qua khu vực Nhà Bè, tuyến đi qua khu tái định cư Vạn Phát Hưng, khu dân cư Phú Xuân trước khi vượt sông Soài Rạp để kết nối sang địa phận Cần Giờ.
Tại khu vực Cần Giờ, tuyến metro đi song song và vượt cao tốc Bến Lức - Long Thành, sau đó bám dọc theo hành lang đường Rừng Sác.
Trên trực này, tuyến tiếp tục vượt qua các sông, rạch lớn gồm sông An Nghĩa, rạch Đôn, sông Lôi Giang và sông Dinh Bà (khu vực cầu Dần Xây) trước khi đến nút giao đường Duyên Hải và kết thúc tại khu đất rộng khoảng 39ha ở xã Cần Giờ.
Theo UBND TP.HCM, hướng tuyến được lựa chọn đi qua vùng đệm của Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ và không đi vào vùng lõi nhằm hạn chế tác động đến môi trường sinh thái.
Dự án được quy hoạch tổng cộng 6 nhà ga cùng các hạng mục phụ trợ, triển khai theo 2 giai đoạn đầu tư. Trong giai đoạn 1, dự án sẽ xây dựng 2 nhà ga gồm ga Bến Thành và ga Cần Giờ, cùng 1 Depot và trung tâm điều hành OCC đặt tại xã Cần Giờ. Dự án metro Bến Thành - Cần Giờ đã được động thổ ngày 19/12/2025 và dự kiến đưa vào khai thác vận hành vào năm 2028.
UBND TP.HCM giao Vinspeed tiếp tục hoàn thiện hồ sơ phương án tuyến, xác định vị trí các công trình theo nội dung đã được phê duyệt, đồng thời tổ chức lựa chọn phương án kiến trúc cho hệ thống ga, cầu đường sắt và các hạng mục liên quan.