Toàn cảnh dự kiến hướng tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ

Dự án được quy hoạch tổng cộng 6 nhà ga cùng các hạng mục phụ trợ, triển khai theo 2 giai đoạn đầu tư. Trong giai đoạn 1, dự án sẽ xây dựng 2 nhà ga gồm ga Bến Thành và ga Cần Giờ, cùng 1 Depot và trung tâm điều hành OCC đặt tại xã Cần Giờ. Dự án metro Bến Thành - Cần Giờ đã được động thổ ngày 19/12/2025 và dự kiến đưa vào khai thác vận hành vào năm 2028.