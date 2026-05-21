Chuyến thăm Trung Quốc của ông Putin đạt loạt kết quả quan trọng

(VTC News) -

Tổng thống Nga Vladimir Putin kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài hai ngày tới Bắc Kinh, trong đó ông và người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình ca ngợi mối quan hệ song phương "chưa từng có", mô tả mối quan hệ này là sự ổn định trong bối cảnh bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng.

Hai nhà lãnh đạo có cuộc hội đàm kéo dài gần 3 giờ tại Đại lễ đường Nhân dân, bàn luận về toàn bộ lĩnh vực hợp tác từ thương mại và năng lượng đến an ninh quốc tế.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Cả ông Putin và ông Tập Cận Bình đều nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược Nga - Trung không nhằm chống lại quốc gia thứ ba, mà mang tính “tự chủ” và là ví dụ cho nhiều quốc gia về việc xây dựng mối quan hệ trong thế giới hiện đại.

Trong đó, quan hệ kinh tế là trọng tâm chính của cuộc đàm phán với việc ông Putin cho biết kim ngạch thương mại song phương vượt mức 240 tỷ USD vào năm ngoái. Ông mô tả năng lượng là "động lực" của hợp tác Nga - Trung và cho biết hầu hết giao dịch thương mại hiện nay được thực hiện bằng đồng rúp và nhân dân tệ.

Theo điện Kremlin, hai bên cũng đạt được sự thống nhất về thông số chính của dự án đường ống dẫn khí đốt Power of Siberia 2.

Hội nghị thượng đỉnh kết thúc với việc ký kết hơn 40 thỏa thuận liên chính phủ và doanh nghiệp, bao gồm lĩnh vực năng lượng, giao thông vận tải, hợp tác công nghiệp, công nghệ hạt nhân, giáo dục, khoa học, trí tuệ nhân tạo và truyền thông. Hai nhà lãnh đạo sẽ tham dự lễ khai mạc Năm Giáo dục Nga - Trung 2026 - 2027 và nhất trí gia hạn chế độ miễn thị thực đi lại giữa hai nước đến hết năm 2027.

Trong số những văn kiện quan trọng thông qua, có một tuyên bố chung về việc làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và một tuyên bố riêng ủng hộ trật tự thế giới đa cực dựa trên sự bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và luật pháp quốc tế.

Hai nhà lãnh đạo Nga - Trung Quốc ký kiệt loạt văn kiện quan trọng. (Video: RT)

Ông Putin và ông Tập Cận Bình cũng đề cập đến nhiều vấn đề quốc tế quan trọng, cho rằng cần giải quyết tận gốc nguyên nhân xung đột Ukraine theo Hiến chương Liên hợp quốc. Hai nhà lãnh đạo Nga - Trung còn cho rằng cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran vi phạm luật quốc tế và làm suy yếu sự ổn định ở Trung Đông.

Cùng với đó, Moskva và Bắc Kinh cam kết phản đối bá quyền, áp lực đơn phương và “luật rừng” trong vấn đề toàn cầu, cho rằng không một quốc gia hay nhóm quốc gia nào nên thống trị vấn đề quốc tế. Ông Putin xác nhận kế hoạch tham dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương tại Thâm Quyến vào cuối năm nay và mời ông Tập Cận Bình thăm Nga vào năm 2027.

Bình luận về chuyến thăm, báo El Mundo của Tây Ban Nha nhận định việc ông Putin tới Trung Quốc ngay sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump là lời khẳng định rằng quan hệ với Nga vẫn giữ vị trí ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Bắc Kinh.

Theo tờ báo này, bất chấp sự xích lại gần về mặt chiến thuật với Washington, liên minh chiến lược với Moskva vẫn là một trong những trụ cột chính của Trung Quốc.