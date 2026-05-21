Hari Won thừa nhận không liên quan chuyện tiền bạc với ông xã

Trở lại làm giám khảo trong chương trình Siêu tài năng nhí mùa 5, sự xuất hiện của Hari Won nhận được nhiều chú ý của khán giả. Ở mùa giải này, Hari Won sẽ ngồi ghế giám khảo cố định cùng diễn viên Võ Tấn Phát. Trong khi đó, ca sĩ Gil Lê vẫn đảm nhận vai trò MC.

Chia sẻ về việc không còn được đồng hành cùng Trấn Thành tại chương trình, Hari Won cho biết khá tiếc nuối vì chỉ ông xã là người hiểu "thế giới riêng" và ngôn ngữ riêng của mình, luôn kéo câu chuyện về đúng hướng.

Nói về việc "làm thay" chồng việc chi tiền hỗ trợ các bé có hoàn cảnh khó khăn trong các mùa trước, Hari Won thừa nhận: "Tiền lương của ông xã và tôi một trời một vực nên không thể làm như anh ấy được". Cô nói rõ tiền thù lao quan trọng, song điều quan trọng hơn với cô là cảm xúc nên "chỉ cần chạm đúng trái tim".

Về câu hỏi "có phải xin ý kiến chồng khi tiêu tiền hay không?", Hari Won khẳng định: "Tiền bạc không liên quan gì hết. Tôi chi bao nhiêu là việc của tôi, chồng không nói gì được nhưng chồng chi cái gì tôi nói được. Câu chuyện của các gia đình hạnh phúc là vậy đó".

Hari Won thú nhận ngay tập đầu đã bật khóc khi nhìn thấy các bé từ những mùa trước. Ngay sau đó, cô nhắn tin cho chồng: "Các con lớn hết rồi".

Nữ nghệ sĩ cũng nhấn mạnh Siêu tài năng nhí không đơn thuần là giải trí. Cô mong Việt Nam có nhiều chương trình dành cho trẻ em hơn để mỗi mùa hè các em có lý do buông điện thoại xuống và học hỏi được điều gì đó.

Về phía Võ Tấn Phát, khi được hỏi về áp lực bị so sánh với những giám khảo trước đó như Trấn Thành, Đại Nghĩa, anh cho biết so sánh là tất yếu trong bất kỳ lĩnh vực nào và chính điều đó thúc đẩy sự phát triển. Áp lực thực sự của anh làm sao để cả khán giả mới lẫn khán giả cũ của chương trình đều đón nhận được màu sắc và năng lượng mà mình mang đến.

Siêu tài năng nhí là chương trình tìm kiếm tài năng dành cho thiếu nhi từ 4 đến 14 tuổi ở nhiều lĩnh vực. Chương trình có từ format gốc Super 10 của Thái Lan và sản xuất tại Việt Nam từ năm 2020.

Điểm mới ở mùa 5 chính là việc xuất hiện khu vực "Phòng siêu nhí" (phòng chờ dành riêng cho gia đình các thí sinh). Đây là không gian ghi lại trọn vẹn những khoảnh khắc, cảm xúc chân thực nhất của các bé và phụ huynh trước cũng như sau mỗi phần thi.

Mùa 5 của chương trình sẽ phát sóng lúc 20h thứ bảy hằng tuần từ ngày 30/5 trên HTV7.