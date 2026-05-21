Giá xăng dầu hôm nay 21/5: Quay đầu giảm mạnh

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm mạnh sau khi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết đã đạt được tiến triển trong đàm phán giữa Mỹ và Iran, đồng thời cả hai bên đều không muốn chứng kiến hoạt động quân sự tái diễn.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, hiện nhiều nguồn cung dầu vẫn gián đoạn, trong khi các cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực liên tục có nguy cơ bị tấn công. Thị trường lúc này đang chờ xem tình hình sẽ hạ nhiệt nhờ một thỏa thuận mới, hay xung đột quân sự sẽ tiếp tục leo thang. Đây sẽ là yếu tố quyết định khiến giá dầu biến động rất mạnh trong thời gian tới.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), xung đột tại Trung Đông đã khiến eo biển Hormuz gần như bị tê liệt, tạo ra sự gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất thế giới.

Các nhà máy lọc dầu quốc doanh Trung Quốc đã cắt giảm công suất chế biến hơn 1 triệu thùng/ngày kể từ khi chiến sự Iran bùng phát. Nguyên nhân là do nguồn cung dầu thô bị gián đoạn và biên lợi nhuận thấp buộc họ phải thu hẹp hoạt động đã đẩy giá dầu tăng cao trong thời gian qua.

Theo các nhà phân tích, lượng dầu dự trữ thương mại toàn cầu đang suy giảm nhanh, chỉ còn đủ đáp ứng nhu cầu trong vài tuần khi chiến sự tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn nguồn cung từ khu vực Vùng Vịnh, bất chấp nỗ lực xả kho dự trữ chiến lược của nhiều quốc gia.

Lo ngại thiếu hụt năng lượng càng gia tăng khi mùa du lịch hè tại Bắc bán cầu đang đến gần. Nhiều hãng hàng không cảnh báo thế giới có thể đối mặt nguy cơ khan hiếm nhiên liệu bay trong vài tuần tới nếu chuỗi cung ứng tiếp tục đứt gãy.

Các chuyên gia cho rằng kỳ vọng về một giải pháp ngoại giao cho xung đột giữa Mỹ và Iran hiện gần như không thay đổi so với giữa tháng 3 - thời điểm giá dầu WTI cũng ở quanh mức hiện nay.

Giá xăng dầu trong nước

Từ 15h chiều 14/5, giá các loại xăng dầu đồng loạt giảm. Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 656 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, không cao hơn 23.134 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 276 đồng/lít, không cao hơn 24.078 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 268 đồng/lít, không cao hơn 27.226 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 587 đồng/kg, không cao hơn 20.585 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, liên bộ Tài chính - Công Thương quyết định không trích lập, không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu.