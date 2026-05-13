Giá dầu hôm nay 13/5: Đồng loạt tăng

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng vọt phiên thứ ba liên tiếp khi những bất đồng sâu sắc giữa Mỹ và Iran về thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Trung Đông khiến thị trường lo ngại tình trạng gián đoạn nguồn cung dầu mỏ toàn cầu sẽ còn kéo dài.

Đà tăng của giá dầu xuất phát từ những tín hiệu tiêu cực trong tiến trình đàm phán hòa bình. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 11/5 cho biết, các cuộc đàm phán ngừng bắn với Iran đang ở trạng thái tiêu cực khi hai bên vẫn bất đồng về các yêu cầu của Tehran, bao gồm chấm dứt mọi hành động quân sự, dỡ bỏ phong tỏa hải quân, nối lại hoạt động xuất khẩu dầu của Iran và bồi thường thiệt hại chiến tranh.

Đặc biệt, Iran tiếp tục khẳng định chủ quyền đối với eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu mỗi ngày.

Giá dầu thế giới hôm nay đồng loạt tăng mạnh. (Ảnh minh họa).

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự báo eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị phong tỏa cho đến cuối tháng 5, thay vì cuối tháng 4 như các dự báo trước đó. Điều này đồng nghĩa nguồn cung dầu và khí đốt từ Trung Đông sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo EIA, ngay cả khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz được khôi phục, thị trường dầu mỏ toàn cầu cũng phải tới cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027 mới có thể trở lại trạng thái trước xung đột.

Tình trạng tê liệt tại eo biển Hormuz đã buộc các nhà sản xuất phải cắt giảm xuất khẩu. Khảo sát của Reuters cho thấy, sản lượng dầu của OPEC trong tháng 4 đã rơi xuống mức thấp nhất trong hơn hai thập kỷ.

EIA ước tính khu vực Trung Đông đã mất khoảng 10,5 triệu thùng dầu mỗi ngày trong tháng 4 do tác động từ việc đóng cửa eo biển Hormuz. Tuy nhiên, một số nguồn tin khác cho rằng con số thực tế còn cao hơn nhiều.

Xung đột đã khiến nguồn cung thiếu hụt lên tới 14 triệu thùng/ngày. Thị trường hiện đối mặt với mức thâm hụt tích lũy lên tới hàng tỷ thùng dầu, trong khi kho dự trữ chiến lược suy giảm và khả năng bổ sung nguồn cung thay thế rất hạn chế.

Giá xăng dầu trong nước

Từ 15h ngày 7/5, giá xăng E5 RON92 tăng 1.164 đồng/lít, không cao hơn 23.790 đồng/lít; xăng RON95 tăng 603 đồng/lít, không cao hơn 24.354 đồng/lít.

Dầu diesel giảm 678 đồng/lít, không cao hơn 27.494 đồng/lít; dầu mazut tăng 1.145 đồng/kg, không cao hơn 21.172 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành lần này, liên bộ không trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.