Giá vàng hôm nay 13/5: Quay đầu đi xuống

Giá vàng đảo chiều đi xuống khi hy vọng mong manh về một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran đẩy giá USD và dầu tăng cao, làm lu mờ triển vọng lãi suất của Mỹ trước thềm dữ liệu lạm phát quan trọng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận ngừng bắn với Iran đang "trong tình trạng nguy kịch" khi Tehran bác bỏ đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột và vẫn giữ nguyên danh sách các yêu cầu mà tổng thống Mỹ mô tả là "vô lý".

Giá vàng đảo chiều đi xuống. (Ảnh: Minh Đức).

"Nguyên nhân chính cho sự suy giảm của vàng là giá năng lượng tăng cao một lần nữa đẩy lợi suất trái phiếu Mỹ lên trước khi công bố chỉ số CPI cũng như đồng USD mạnh hơn", Ole Hansen, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, cho biết.

Các thị trường cũng đang theo dõi chuyến thăm Trung Quốc kéo dài hai ngày của ông Trump bắt đầu từ thứ 4.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 13/5, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 162,5 triệu đồng/lượng (mua) - 165,5 triệu đồng/lượng (bán), tăng 300.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 162,5 triệu đồng/lượng (mua) - 165,5 triệu đồng/lượng (bán), tăng 300.000 đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.716 USD/ounce, giảm 37 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Các chuyên gia phân tích nhận định những hy vọng về một thỏa thuận hòa bình sớm đang tan biến. Giá vàng đang chịu sức ép từ đà tăng giá trở lại của dầu thô. Thực tế, giá dầu Brent đã tăng 4%, chạm ngưỡng 105 USD/thùng, trong khi sự mạnh lên của đồng USD cũng khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Dự báo trong ngắn hạn và trung hạn, giá vàng có thể duy trì trong phạm vi từ 4.400 USD đến 4.800 USD/ounce khi tình trạng bế tắc trong đàm phán hòa bình vẫn tiếp diễn.

CEO Marc Chandler của Bannockburn Global Forex cho rằng, vàng đã giữ vững vùng hỗ trợ quanh 4.500 USD/ounce trong đầu tuần và thu hút lực mua tốt vào giữa tuần khi giá dầu giảm, lợi suất hạ nhiệt và đồng USD suy yếu.

Ông lưu ý rằng giá vàng đã phục hồi khoảng 61,8% mức giảm kể từ đỉnh gần 4.890 USD/ounce được thiết lập ngày 17/4. Bên cạnh đó, dữ liệu dự trữ cho thấy People’s Bank of China đã mua vào đáng kể trong nhịp điều chỉnh tháng trước và mục tiêu gần nhất của giá vàng có thể là 4.850 USD/ounce.