Bảng xếp hạng World Cup 2026 bảng L mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất theo trang chủ FIFA. Tính đến hiện tại, vị trí xếp hạng của các đội tuyển của bảng L như sau.
|XH
|Đội
|T
|HS
|Đ
|1
|Anh
|0
|0-0
|0
|2
|Croatia
|0
|0-0
|0
|3
|Ghana
|0
|0-0
|0
|4
|Panama
|0
|0-0
|0
Theo thể thức World Cup 2026, các đội bóng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng ở vòng bảng. Các đội đầu bảng, nhì bảng và 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng 1/16.
Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm ở vòng bảng, chỉ số phụ được sử dụng để xếp hạng là thành tích đối đầu (tính riêng số điểm, hiệu số bàn thắng-bàn thua, số bàn thắng trong các trận đối đầu trực tiếp của những đội bằng điểm). Nếu có 2 đội bằng nhau ở các chỉ số nêu trên, ban tổ chức xét đến hiệu số bàn thắng-bàn thua, tổng số bàn thắng ở cả 3 lượt trận.
Khi tất cả các chỉ số phụ đều không có tác dụng, thứ hạng các đội được sắp xếp theo vị trí trên bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).
Bảng A: Mexico, Nam Phi, Hàn Quốc, CH Czech.
Bảng B: Canada, Bosnia & Herzegovina, Qatar, Thuỵ Sỹ.
Bảng C: Brazil, Morocco, Haiti, Scotland.
Bảng D: Mỹ, Paraguay, Australia, Thổ Nhĩ Kỳ.
Bảng E: Đức, Curacao, Bờ Biển Ngà, Ecuador.
Bảng F: Hà Lan, Nhật Bản, Thuỵ Điển, Tunisia.
Bảng G: Bỉ, Ai Cập, Iran, New Zealand.
Bảng H: Tây Ban Nha, Cape Verde, Ả Rập Xê Út, Uruguay.
Bảng I: Pháp, Senegal, Iraq, Na Uy.
Bảng J: Argentina, Algeria, Áo, Jordan.
Bảng K: Bồ Đào Nha, CHDC Congo, Uzbekistan, Colombia.
Bảng L: Anh, Croatia, Ghana, Panama.
Đội tuyển Anh, Croatia, Ghana và Panama cạnh tranh suất đi tiếp tại bảng L World Cup 2026. Các trận đấu diễn ra tại 5 sân vận động ở Dallas, Boston, New Jersey và Philadelphia (Mỹ), Toronto (Canada).
Ngày 18/6
3h: Anh vs Croatia.
6h: Ghana vs Panama.
Ngày 24/6
3h: Anh vs Ghana.
6h: Panama vs Croatia.
Ngày 28/6
4h: Panama vs Anh.
4h: Croatia vs Ghana.
Đội tuyển Panama đứng thứ 33 trên bảng xếp hạng FIFA. Đây là lần thứ hai đội bóng này tham dự World Cup (lần đầu vào năm 2018, không vượt qua vòng bảng).
Ở vòng loại khu vực Bắc - Trung Mỹ và Caribe, Panama đứng đầu bảng A với thành tích thắng 3 trận, hòa 3 trận. Họ xếp trên Suriname, Guatemala và El Salvador.
Kể từ lần đầu tiên góp mặt ở World Cup cách đây 20 năm, Ghana chỉ một lần vắng mặt năm 2018. Đội bóng có biệt danh "Ngôi sao đen" giành quyền tham dự World Cup 2026 với tư cách đội đầu bảng I vòng loại châu Phi, xếp trên Madagascar, Mali, Comoros, Chad và Cộng hòa Trung Phi.
Ghana đứng thứ 74 trên bảng xếp hạng FIFA.
Đội tuyển Anh giành quyền tham dự World Cup 2026 nhờ thành tích đứng đầu bảng K vòng loại khu vực châu Âu. Đội bóng có biệt danh "Tam sư" toàn thắng 8 trận trước Albania, Serbia, Latvia và Andorra.
Trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Anh đứng thứ tư (sau Pháp, Tây Ban Nha và Argentina). Đây là lần thứ 17 đội tuyển Anh góp mặt tại World Cup nhưng đội bóng này chỉ vô địch 1 lần vào năm 1966.
Croatia không thua trận nào ở vòng loại. Đội á quân World Cup 2018 đứng đầu bảng đấu có CH Czech, Quần đảo Faroe, Montenegro và Gibraltar.
Đội tuyển Croatia bước vào World Cup 2026 với vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng FIFA. Họ từng 6 lần góp mặt ở đấu trường này, gần nhất là xếp hạng 3 ở World Cup 2022.