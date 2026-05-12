Arsenal chịu tổn thất lớn trước chung kết Cúp C1 châu Âu

Theo thông báo chính thức từ Arsenal, hậu vệ Ben White được chẩn đoán tổn thương dây chằng bên trong đầu gối sau trận đấu với West Ham ngày 10/5 khi va chạm với Crysencio Summerville. Ngôi sao người Anh rời sân London cùng chiếc nẹp cố định đầu gối.

Với chấn thương này, Ben White sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải, đồng nghĩa với việc bỏ lỡ những trận còn lại của Arsenal tại Ngoại hạng Anh cũng như trận chung kết Champions League (Cúp C1 châu Âu). Không chỉ vậy, hậu vệ người Anh còn đối mặt nguy cơ lỡ hẹn với World Cup 2026 nếu quá trình hồi phục không diễn ra thuận lợi.

Ben White được đánh giá là mắt xích quan trọng bên hành lang phải nhờ khả năng phối hợp ăn ý với Bukayo Saka. Anh cũng thi đấu nổi bật ở trận bán kết lượt về trước Atletico Madrid.

Ben White (trái) rời sân sau pha va chạm với Crysencio Summerville của West Ham. (Nguồn: Reuters)

Theo The Athletic, đây được xem là tổn thất lớn với HLV Mikel Arteta, trong bối cảnh Jurrien Timber chưa bình phục chấn thương mắt cá chân kéo dài từ tháng 3. Arsenal lúc này mất cả hai trụ cột ở vị trí hậu vệ phải.

Ở trận gặp West Ham, Arteta từng thử kéo Declan Rice xuống trám vào vị trí này trước khi đổi phương án và tung Cristhian Mosquera vào sân. Dù sở trường là trung vệ, cầu thủ 21 tuổi người Tây Ban Nha đã nhiều lần thi đấu ấn tượng khi được xếp đá hậu vệ biên ở mùa giải năm nay.

Đáng chú ý, Ben White mới hồi phục thể trạng để trở lại mùa này sau quãng thời gian dài vật lộn với chấn thương đầu gối. Hậu vệ người Anh đã ra sân 30 trận và là nhân tố quan trọng trong cuộc đua giành cú đúp danh hiệu Ngoại hạng Anh và Champions League của Arsenal.

Theo lịch thi đấu, "Pháo thủ" hiện còn hai trận tại Ngoại hạng Anh. Họ sẽ lần lượt gặp Burnley trên sân nhà và làm khách trước Crystal Palace trong hành trình hướng tới chức vô địch đầu tiên sau 22 năm chờ đợi. Sau đó, thầy trò HLV Arteta sẽ bước vào trận chung kết Champions League gặp PSG vào ngày 30/5.