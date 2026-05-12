Lộ diện trọng tài chung kết Cúp C1 châu Âu

Ngày 11/5, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã chỉ định trọng tài Daniel Siebert điều hành trận chung kết Champions League 2025-2026 (Cúp C1 châu Âu). Điều gây tranh cãi là cách đây chưa lâu, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) không đưa ông Siebert vào danh sách trọng tài làm nhiệm vụ ở World Cup 2026.

Cuộc đối đầu giữa Arsenal và Paris Saint-Germain sẽ diễn ra lúc 23h ngày 30/5 trên sân Puskas Arena (Budapest, Hungary). Đây là trận thứ 10 ông Siebert cầm còi tại Champions League mùa giải năm nay, cũng là vòng đấu thứ ba liên tiếp ông bắt chính một trận của Arsenal.

Vị trọng tài người Đức đã điều hành trong hai trận Arsenal giành chiến thắng, bao gồm trận gặp Sporting Lisbon ở tứ kết lượt đi và gặp Atletico Madrid bán kết lượt về. Ở mùa giải này, trọng tài Siebert cũng từng bắt chính một trận của PSG tại vòng bảng gặp Athletic Bilbao. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0.

Trọng tài Daniel Siebert. (Nguồn: AP)

Đây sẽ là lần đầu tiên ông Daniel Siebert được giao điều khiển một trận chung kết Champions League trong sự nghiệp. Trong 9 trận đã bắt tại giải mùa này, ông rút tổng cộng hai thẻ đỏ và chỉ cho hưởng một quả phạt đền.

Vị trọng tài 42 tuổi được công nhận là trọng tài quốc tế từ năm 2015. Ông từng làm nhiệm vụ tại World Cup 2022, gồm hai trận vòng bảng giữa Tunisia và Australia, Ghana chạm trán Uruguay. Ngoài World Cup, ông Siebert cũng từng tham gia điều hành tổng cộng năm trận đấu tại hai kỳ Euro gần nhất.

Tại World Cup 2026 tổ chức ở Bắc Mỹ năm nay, Daniel Siebert không có tên trong danh sách trọng tài tham dự. FIFA ưu tiên lựa chọn người đồng hương Felix Zwayer của ông.