Nội thất xe điện giá rẻ Skoda Epiq lộ diện

Mẫu xe điện chiến lược của hãng xe Séc, Skoda Epiq đang bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng tại đường đua danh tiếng Nürburgring, Đức. Những hình ảnh thực tế đầu tiên về khoang lái cho thấy sự lột xác đáng kể trong ngôn ngữ thiết kế của thương hiệu này, hướng tới nhóm khách hàng trẻ tuổi và yêu thích công nghệ.

Skoda Epiq chạy thử nghiệm. (Ảnh: Carscoops)

Tâm điểm của không gian nội thất là màn hình giải trí đa phương tiện kích thước 13 inch đặt nổi tại trung tâm bảng điều khiển. Ngay phía dưới màn hình, hãng giữ lại hệ thống phím bấm vật lý dạng phím tắt để điều chỉnh nhanh các tính năng quan trọng, giúp lái xe không bị mất tập trung khi đang di chuyển.

Vô lăng được thiết kế dạng hai chấu tối giản, tích hợp các con lăn điều khiển tương tự các dòng xe cao cấp của tập đoàn mẹ Volkswagen. Phía sau là bảng đồng hồ điện tử cỡ nhỏ 5,3 inch, cung cấp các thông số cần thiết về vận tốc và dung lượng pin.

Ngoại hình Skoda Epiq áp dụng ngôn ngữ thiết kế "Modern Solid". (Ảnh: Carscoops)

Dù định vị ở phân khúc giá rẻ, Skoda vẫn chú trọng vào tính tiện dụng và tối ưu không gian vốn là đặc sản của hãng. Bệ tì tay trung tâm được thiết kế mở, tạo cảm giác thông thoáng và tích hợp sẵn bàn sạc điện thoại không dây. Các vật liệu bên trong xe ưu tiên sử dụng vải dệt từ sợi tái chế và các thành phần bền vững, thay thế cho da động vật phù hợp với xu hướng bảo vệ môi trường toàn cầu.

Bảng điều khiển trung tâm có cấu trúc phân tầng với các đường nét nằm ngang. (Ảnh: Carscoops)

Về khả năng chứa đồ, Epiq gây bất ngờ với dung tích khoang hành lý tiêu chuẩn lên tới 475 lít, vượt trội so với nhiều đối thủ cùng phân khúc xe hạng B. Khi gập phẳng hàng ghế thứ hai, không gian này mở rộng lên đến 1.344 lít, đáp ứng nhu cầu đi dã ngoại hoặc vận chuyển đồ đạc cồng kềnh của các gia đình trẻ.

Dòng xe này dự kiến sẽ có 3 tùy chọn cấu hình gồm Epiq 35, 45 và 55. Trong đó, phiên bản cao cấp nhất sẽ sở hữu khối pin dung lượng 55 kWh, cho phép xe sản sinh công suất tối đa 208 mã lực.

Thân xe sở hữu những đường nét cắt xẻ dứt khoát. (Ảnh: Carscoops)

Quãng đường di chuyển ước tính đạt khoảng 425 km theo tiêu chuẩn thử nghiệm. Với giá bán dự kiến từ 26.000 Euro (khoảng hơn 700 triệu đồng), Skoda Epiq được kỳ vọng sẽ tạo nên làn sóng mới tại thị trường châu Âu và có khả năng sớm được đưa về các thị trường đang phát triển, nơi phân khúc xe điện giá rẻ đang bắt đầu bùng nổ.