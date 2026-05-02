Skoda Kodiaq 2026 hơn bản cũ gần 150 triệu đồng, nâng cấp nào đáng chú ý?

(VTC News) -

Trọng tâm nâng cấp của Skoda Kodiaq 2026 nằm ở việc gia tăng hàm lượng công nghệ an toàn và tiện nghi thực tế. Nổi bật nhất là gói hỗ trợ lái Travel Assist với 12 tính năng ADAS cao cấp, từ kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) đến hỗ trợ đỗ xe thông minh và hệ thống túi khí hông hàng ghế sau.

Bên cạnh đó, các tiện ích mang đậm triết lý "Simply Clever" cũng được bổ sung như gói trang bị gia đình (Simply Clever Signature) trên phiên bản Sportline, hay hệ thống kính 2 lớp cách âm cao cấp có thêm trên bản Premium.

Với những tiện nghi và tính năng an toàn bổ sung, mẫu Skoda Kodiaq 2026 hiện đã có mặt tại hệ thống đại lý với mức giá mới cao hơn gần 150 triệu đồng so với trước đó. Cụ thể, phiên bản Premium được niêm yết ở mức 1,628 tỷ đồng và bản Sportline đạt mức 1,668 tỷ đồng.

Mẫu xe có thêm các cảm biến ở thân xe cho các tính năng an toàn.

Mẫu SUV sở hữu động cơ xăng 2.0L tăng áp, công suất 187 mã lực và mô-men xoắn cực đại 320 Nm, hộp số tự động ly hợp kép DSG 7 cấp. Điểm đặc trưng về vận hành của mẫu xe này là hệ thống treo thích ứng DCC với 15 mức tùy chỉnh độ cứng mềm tùy theo chế độ lái vẫn được duy trì trên cả hai phiên bản.

Đây không phải lần tăng giá đầu tiên của mẫu xe này. Trước đó vào tháng 9/2025, Kodiaq cũng được điều chỉnh tăng thêm 15 triệu đồng.

Tuy nhiên, Skoda vẫn duy trì các phiên bản Kodiaq hiện hữu song song với bản nâng cấp mới.

Các phiên bản trước đó trở thành lựa chọn dễ tiếp cận hơn về chi phí nhưng vẫn giữ trọn những giá trị cốt lõi như khung gầm chắc chắn, động cơ bền bỉ và không gian rộng rãi, thực dụng.

Skoda Kodiaq mới có mức giá cao hơn gần 150 triệu đồng so với phiên bản cũ.

Trên phạm vi toàn cầu, Kodiaq tiếp tục khẳng định vai trò “mũi nhọn” của Skoda tại châu Âu. Năm 2025, mẫu xe này đạt doanh số 130.400 xe, tăng 13,8%, góp phần đưa Skoda vào top 3 thương hiệu bán chạy nhất khu vực.

Sức hút của Kodiaq còn được khẳng định bởi các chuyên gia hàng đầu khi Kodiaq liên tục gặt hái những giải thưởng uy tín như giải "Xe SUV cỡ lớn của năm" từ Auto Express New Car Awards và danh hiệu "Xe của năm 2025" do Auto Bild (Đức) bình chọn.

Tại Việt Nam, dù mới gia nhập thị trường từ năm 2023, Kodiaq đã nhanh chóng tạo được dấu ấn riêng. Minh chứng rõ nét nhất là giải thưởng "Xe được yêu thích của năm" tại Better Choice Awards 2025.

Việc đưa về phiên bản 2026 cùng chiến lược duy trì đa dạng lựa chọn sản phẩm cho thấy cam kết đầu tư dài hạn của Skoda và đối tác trong nước, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận mẫu SUV châu Âu tới nhiều nhóm khách hàng hơn.