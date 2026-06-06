Mẹo thông tắc bồn cầu nhanh bất ngờ

(VTC News) -

Trong thiết kế hệ thống thiết bị vệ sinh, bồn cầu luôn được cấu tạo với một đoạn ống uốn cong hình chữ S hoặc chữ U gọi là trap hay bẫy nước. Đoạn ống này có chức năng giữ lại một lượng nước nhất định nhằm ngăn chặn khí hôi từ bể phốt trào ngược lên không gian phòng tắm.

Tuy nhiên, chính nút thắt vật lý này lại là nơi dễ xảy ra hiện tượng ách tắc nhất khi phải tiếp nhận một lượng lớn giấy vệ sinh, chất thải hữu cơ quá cứng hoặc các dị vật.

Các mẹo thông tắc bồn cầu hiệu quả

Khi sự cố tắc nghẽn xảy ra, phản xạ tự nhiên của đa số người dùng là liên tục nhấn nút xả nước. Đứng ở góc độ cơ học chất lỏng, đây là một sai lầm nghiêm trọng. Việc xả thêm nước không tạo ra đủ áp lực để đẩy dị vật đi, mà chỉ làm nước bẩn trào ngược, tràn ra sàn nhà gây mất vệ sinh nghiêm trọng.

Để giải quyết bài toán này, chúng ta cần can thiệp dựa trên ba nguyên lý cốt lõi: Làm mềm cấu trúc chất thải, giảm lực ma sát và tạo chênh lệch áp suất. Dưới đây là những phương pháp xử lý tại nhà mang lại hiệu quả bất ngờ nhất.

Cách 1: Nước rửa bát và nước nóng

Đây là phương pháp ưu tiên hàng đầu, đặc biệt hiệu quả đối với các trường hợp ách tắc do giấy vệ sinh hoặc chất thải hữu cơ thông thường. Nước rửa bát chứa các chất hoạt động bề mặt có khả năng làm giảm sức căng bề mặt của nước, hoạt động như một chất bôi trơn cực mạnh quét qua thành ống sứ. Kết hợp với nhiệt năng từ nước nóng, cấu trúc của khối chất thải sẽ nhanh chóng bị giãn nở, phá vỡ và trở nên mềm nhũn, dễ dàng trượt qua khúc cua của bồn cầu.

Nước rửa bát và nước nóng giúp bồn cầu được thông tắc nhẹ nhàng. Ảnh: SN

Các bước thông tắc bồn cầu bằng nước rửa bát và nước nóng:

- Nhỏ trực tiếp khoảng nửa bát con (tương đương 5-7 giọt đậm đặc) nước rửa bát vào bồn cầu đang tắc.

- Chuẩn bị khoảng 2-3 lít nước ấm (nhiệt độ lý tưởng từ 60 đến 70 độ C). Lưu ý: Tuyệt đối không sử dụng nước sôi 100 độ C. Sự chênh lệch nhiệt độ đột ngột (sốc nhiệt) sẽ làm lớp men sứ bị nứt vỡ ngay lập tức.

- Đổ nước ấm từ trên cao đổ thẳng xuống phễu bồn cầu để mượn thế năng tạo thêm áp lực đẩy.

- Giữ nguyên trạng thái ngâm trong 20 - 30 phút. Cuối cùng, nhấn xả nước. Nếu thấy nước rút nhanh tạo thành vòng xoáy, sự cố đã được khắc phục.

Cách 2: Baking soda và giấm trắng

Khi hệ thống bị tắc nghẽn nặng hơn do các cặn bẩn bám lâu ngày, sự kết hợp giữa baking soda và giấm trắng sẽ tạo ra sức mạnh giải phóng không gian tuyệt vời. Baking soda có tính kiềm, trong khi giấm trắng chứa axit axetic. Khi hai chất này gặp nhau trong môi trường hẹp của bồn cầu, một phản ứng hóa học lập tức xảy ra, sinh ra một lượng lớn bọt khí carbon dioxide (CO2).

Sự giãn nở của bọt khí này tạo ra một áp suất vi mô, kết hợp với tính axit của giấm giúp bào mòn và phân rã các mảng bám cứng đầu dính chặt vào thành ống.

Các bước thực hiện:

- Đổ 1 cốc bột baking soda trực tiếp vào bồn cầu.

- Từ từ đổ thêm 2 cốc Giấm trắng. Bạn sẽ ngay lập tức nghe thấy tiếng xèo xèo và hiện tượng sủi bọt trắng xóa dâng lên.

- Đậy nắp bồn cầu lại để hạn chế khí CO2 thoát lên trên, ép luồng áp suất này đẩy xuống phía dưới đường ống.

- Ủ hỗn hợp này trong khoảng 1 đến 2 tiếng (hoặc qua đêm nếu có thể), sau đó xả lại bằng nước ấm.

Cách 3: Sử dụng màng bọc thực phẩm, băng dính

Đây là một kỹ thuật vật lý vô cùng thông minh, lợi dụng chính lượng nước xả và không khí để tạo ra một chiếc pít-tông khổng lồ tống khứ dị vật. Bằng cách bịt kín miệng bồn cầu, chúng ta tạo ra một không gian kín. Khi xả nước, mực nước dâng lên sẽ nén lượng không khí bên trong lại, đẩy màng bọc phồng lên.

Bằng việc dùng tay ấn mạnh lớp màng này xuống, chúng ta đang truyền một lực nén áp suất cực lớn xuyên qua lớp không khí, tác động thẳng vào điểm tắc nghẽn ở ống chữ U, buộc dị vật phải trôi xuống bể phốt.

Dùng màng bọc thực phẩm, băng dính cũng là một trong những cách được nhiều người sử dụng để thông tắc bồn cầu. Ảnh: CH

Các bước thực hiện:

- Dùng giẻ khô lau thật sạch và khô bề mặt miệng bồn cầu, nếu thành bồn cầu ướt, màng bọc sẽ không dính.

- Dùng màng bọc thực phẩm hoặc băng dính bản to bọc kín mít nhiều lớp qua miệng bồn cầu, đảm bảo không có bất kỳ lỗ hổng nào để không khí lọt ra.

- Nhấn nút xả nước. Quan sát thấy lớp màng bọc phồng to lên do áp suất khí đẩy ngược.

- Dùng hai bàn tay đặt lên vị trí giữa màng bọc, ấn mạnh và dứt khoát theo nhịp (nhún xuống rồi nhả ra) vài lần cho đến khi nghe tiếng nước rút ục ục xuống dưới. Xé bỏ màng bọc và xả nước vệ sinh lại.

Lưu ý khi tự thông tắc bồn cầu

Các phương pháp kể trên là giải pháp an toàn tuyệt đối và thân thiện với hệ sinh thái vi sinh vật phân hủy trong hầm cầu. Tuy nhiên, người dùng cần ghi nhớ nguyên tắc an toàn. Tuyệt đối không pha trộn các loại hóa chất thông cống công nghiệp với nhau hoặc trộn với thuốc tẩy. Sự tương tác ngẫu nhiên của các chất này có thể sinh ra khí Clo cực độc, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người thao tác trong không gian kín của phòng tắm.

Ngoài ra, các nguyên lý hóa - lý này chỉ phát huy tác dụng đối với chất thải hữu cơ hoặc giấy vệ sinh. Trong trường hợp bồn cầu bị tắc do các dị vật cứng như bàn chải đánh răng, đồ chơi trẻ em bằng nhựa, nắp chai..., việc dùng hóa chất hay màng bọc sẽ vô tác dụng.

Lúc này, bạn cần sử dụng dây thông cống lò xo chuyên dụng để câu dị vật lên, hoặc liên hệ với các đơn vị thợ kỹ thuật chuyên nghiệp để tháo dỡ bồn cầu, đảm bảo hệ thống đường ống của gia đình không bị vỡ hỏng đáng tiếc.