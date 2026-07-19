Xác định đội đầu tiên vào tứ kết giải U17 Quốc gia 2026

(VTC News) -

Hà Nội tiếp tục khẳng định sức mạnh ở giải U17 Quốc gia 2026 khi đối đầu Huế. Đội bóng Thủ đô sớm tạo lợi thế với các bàn thắng của Hải Dương (10′) và Mạnh Quân (14′), trước khi khép lại hiệp một bằng lợi thế dẫn 4-0.

Bước sang hiệp hai, Hà Nội thi đấu chùng xuống, tạo điều kiện để Huế ghi liên tiếp hai bàn ở các phút 66 và 68, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4. Tuy nhiên, đội bóng Cố đô không thể tạo nên cuộc lội ngược dòng và chấp nhận thất bại chung cuộc.

Hà Nội giành vé vào tứ kết.

Với hai chiến thắng liên tiếp, Hà Nội trở thành đội đầu tiên giành quyền vào vòng tứ kết vòng chung kết U17 Quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026, đồng thời khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Tại bảng C, cuộc đối đầu giữa Lâm Đồng và Đồng Tháp mang ý nghĩa quyết định khi cả hai đều trắng tay ở trận ra quân. Đồng Tháp là đội thi đấu chủ động và hiệu quả hơn để giành chiến thắng 2-1, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng góp mặt ở vòng tứ kết. Trong khi đó, Lâm Đồng gần như không còn cơ hội đi tiếp.

Ở bảng B, PVF-CAND và TP.HCM đều bước vào trận với áp lực buộc phải thắng sau thất bại ở lượt mở màn. PVF-CAND nhập cuộc đầy quyết tâm và sớm có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 4. Đội bóng này tiếp tục duy trì sức ép, ghi thêm hai bàn để khép lại hiệp một với lợi thế dẫn trước 3-0.

Sang hiệp hai, TP.HCM nỗ lực đẩy cao đội hình và có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 ở phút 56. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì đội bóng phía Nam làm được. Chiến thắng 3-1 giúp PVF-CAND trở lại cuộc đua giành vé vào tứ kết, đồng thời khiến cục diện bảng B trở nên hết sức hấp dẫn trước lượt trận cuối.

Sông Lam Nghệ An bước vào cuộc đối đầu Đồng Nai với quyết tâm giành trọn 3 điểm để nuôi hy vọng đi tiếp. Dù thế trận diễn ra cân bằng trong phần lớn hiệp một, đội bóng xứ Nghệ đã tạo bước ngoặt ở phút 35 với bàn mở tỷ số của Văn Sáng.

Bàn thắng giúp SLNA thi đấu hưng phấn hơn và hoàn toàn làm chủ thế trận. Đăng Huy nhân đôi cách biệt ở phút bù giờ hiệp một, trước khi Văn Sáng hoàn tất cú đúp ở phút 54. Những phút cuối trận, Văn Lâm ghi liên tiếp hai bàn ở các phút 72 và 76, ấn định chiến thắng đậm 5-0 cho SLNA.