(VTC News) -

Ngày 28/7, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) công bố thông tin bất thường gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), cập nhật tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong tháng 7, sau những diễn biến liên quan vụ án buôn lậu 28.000 viên kim cương, trong đó nguyên lãnh đạo P-Lab (đơn vị thành viên của PNJ) bị khởi tố.

Trong thông tin cập nhật đến cổ đông, nhà đầu tư, Tổng giám đốc Phan Quốc Công cho biết trong 20 ngày từ 1 - 20/7, thị trường ghi nhận diễn biến bất thường, khi nhu cầu khách hàng bán lại trang sức kim cương tăng mạnh trong thời gian ngắn.

Từ đầu tháng 7, nhiều khách hàng đã bán lại kim cương, nữ trang sau thông tin liên quan vụ buôn lậu 28.000 viên kim cương. (Ảnh: Đại Việt)

Trong giai đoạn này, PNJ ghi nhận giá trị hàng mua lại của khách hàng lên đến 5.900 tỷ đồng, trong khi tổng doanh thu chỉ 1.588 tỷ đồng.

Sau khi rà soát toàn diện diễn biến thị trường và các chỉ số vận hành, PNJ đã điều chỉnh quy trình thu đổi sản phẩm. Từ sau ngày 21/7, các hoạt động kinh doanh chuyển biến khác, nhất là khi công ty tăng cường các hoạt động khuyến khích khách hàng chuyển đổi sang sản phẩm khác trong danh mục sản phẩm của PNJ, thay vì chỉ bán lại. Đồng thời chia lộ trình thanh toán cho khách bán lại sản phẩm kéo dài 120 ngày, với 5 đợt.

Công ty cũng áp dụng hạn mức thu đổi cho từng cửa hàng.

Sau 7 ngày (21-27/7), PNJ cho biết giá trị hàng mua lại ở mức 1.162 tỷ đồng. Số lượng khách hàng lựa chọn chuyển đổi đạt 95% và tổng doanh thu là 1.393 tỷ đồng.

Doanh nghiệp ghi nhận dòng tiền hoạt động trong giai đoạn này cải thiện so với giai đoạn đầu tháng 7.

Như vậy tính từ đầu tháng 7, tổng lượng kim cương, nữ trang, vàng... mà PNJ mua lại từ khách hàng đã hơn 7.000 tỷ đồng.

PNJ đã chi hơn 7.000 tỷ đồng để mua lại vàng, kim cương, nữ trang trong tháng 7.

“Trong thời gian ngắn, PNJ cần thêm thời gian theo dõi để đánh giá đầy đủ tính bền vững của xu hướng này. Song song với việc điều chỉnh phương thức thu đổi, PNJ thiết lập cơ chế giám sát, với sự tham gia của đơn vị tư vấn, báo cáo trực tiếp Hội đồng Quản trị, nhằm tăng cường kiểm soát và bảo đảm tính bền vững trong mô hình vận hành”, báo cáo cho biết.

Ban điều hành cũng cho rằng doanh nghiệp sẽ quản trị chặt chẽ tính thanh khoản của hàng tồn kho, và triển khai nhiều phương thức tối ưu vòng quay hàng tồn. Đồng thời công ty linh hoạt điều chỉnh sản xuất, tăng cường cung cấp các dòng hàng phù hợp thị hiếu thị trường trong bối cảnh hiện tại.

Trước đó, từ chiều 21/7, một số cửa hàng PNJ bắt đầu áp dụng chính sách mua lại sản phẩm của khách hàng từ kim cương, nữ trang, vàng các loại... và thanh toán thành 5 đợt trong 120 ngày. Hoặc khách có thể chọn đổi sang các sản phẩm khác tại cửa hàng. Tuy nhiên, không phải cửa hàng nào cũng thu đổi.

Trong thông báo mới nhất, PNJ cho biết có tổng cộng 110 cửa hàng trên cả nước tiếp nhận và mua lại các sản phẩm vàng, kim cương của thương hiệu này.

Khoảng 320 cửa hàng còn lại chỉ giao dịch chuyển đổi sang sản phẩm mới có giá trị bằng hoặc cao hơn giá trị thu vào, chứ không thu mua.

Khách hàng có thể lựa chọn chuyển đổi toàn bộ giá trị sang sản phẩm của PNJ hoặc nhận tiền theo lộ trình thanh toán trong vòng 120 ngày chia làm 5 đợt. Hoặc có thể kết hợp cả hai phương án, chuyển đổi một phần giá trị mua lại sang sản phẩm PNJ để hưởng ưu đãi, nhận phần giá trị còn lại bằng tiền theo lộ trình.

Đáng chú ý, thời gian với khách bán sản phẩm chỉ thực hiện trong 2 tiếng đồng hồ, từ 15-17h mỗi ngày.

Doanh nghiệp cũng áp hạn mức chi trả mỗi ngày cho từng cửa hàng. Hết hạn mức trong ngày cửa hàng sẽ ngừng mua. Chính vì vậy, nhiều khách đợi nhưng đến lượt bán thì không bán được.

Ghi nhận tại cửa hàng PNJ Next 196 Hai Bà Trưng, phường Tân Định, TP.HCM, nhân viên cho biết khách có nhu cầu bán kim cương phải đến buổi sáng, khoảng 9h30 để nhận số thứ tự.

Sau đó, khách phải quay lại cửa hàng trong khung giờ từ 15-17h để bán.