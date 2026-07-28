Có gì 'hot' tại VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026?

(VTC News) -

Với chủ đề “The City Rhythm”, VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026 được thiết kế như một lễ hội văn hóa - thể thao, nơi mỗi bước chạy mở ra hành trình chinh phục giới hạn và cảm nhận nhịp đập thành phố theo một cách mới mẻ, đầy cảm hứng.

Giải chạy hứa hẹn đưa người tham gia khám phá thành phố bằng mọi giác quan thông qua những cung đường biểu tượng, âm nhạc và nghệ thuật đường phố. Mỗi bước chạy là một nhịp điệu, mỗi điểm trải nghiệm là một giai điệu, để khi cán đích, vận động viên không chỉ hoàn thành một cuộc đua mà còn trở thành một phần của “bản nhạc” mang tên thành phố.

Loạt trải nghiệm đa sắc màu trước thềm Race Day

Khởi động từ 31/7, không chỉ đến check-in và nhận Race Kit, các runner còn được khám phá Expo Day – nơi VPBank biến khu trải nghiệm thành một “hộp nhạc” khổng lồ, tái hiện hệ sinh thái tài chính qua ngôn ngữ âm nhạc hiện đại, lấy cảm hứng từ tinh thần “The City Rhythm”.

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Expo Day chờ đón runner khám phá. (Ảnh: VPBank)

Mỗi khu vực tại Expo Day là một mảnh ghép trong bản hòa âm “The City Rhythm”, đại diện cho những màu sắc, phong cách và giải pháp tài chính riêng biệt: VPBank Prime – thương hiệu tài chính đầu tiên tại Việt Nam dành riêng cho thế hệ người Việt trẻ sống bứt phá; VPBank Diamond – dịch vụ Ngân hàng ưu tiên dành cho khách hàng cao cấp; VPBank CommCredit – giải pháp tài chính cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ.

Chứng khoán VPBank (VPBankS) – công ty chứng khoán thuộc nhóm dẫn đầu thị trường. FE CREDIT - thương hiệu tài chính tiêu dùng hướng tới mục tiêu góp phần hiện thực hóa hàng triệu ước mơ, mang đến “Trạm tiếp sức tài chính” để giới trẻ bắt trọn xu hướng “manifest” và khám phá những giải pháp tài chính chuyên biệt.

Tất cả cùng kết nối, tạo nên một trải nghiệm tài chính đa dạng, liền mạch với hàng loạt hoạt động tương tác, ưu đãi hấp dẫn và những phần quà thú vị đang chờ runner khám phá.

Không chỉ vậy, hơn 30 gian hàng đến từ các thương hiệu trong nước và quốc tế cũng sẽ góp mặt với loạt hoạt động phong phú từ thể thao, âm nhạc, công nghệ đến dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe và ẩm thực. Các vận động viên có thể tham gia workshop, minigame, thử sản phẩm mới, giao lưu cùng các thương hiệu đồng hành và tận hưởng bầu không khí lễ hội sôi động.

Đặc biệt, tối 1/8, ngay trước Race Day, Công viên bờ sông Sài Gòn sẽ bùng nổ với đại nhạc hội VPBank Prime‘s Night – Bứt phá từ hôm nay. Sân khấu hiện đại, hiệu ứng thị giác mãn nhãn cùng sự góp mặt của loạt nghệ sĩ trẻ được yêu thích Bích Phương, Hoàng Dũng, Phùng Khánh Linh và Vương Bình hứa hẹn mang đến nguồn năng lượng bứt phá, tiếp thêm tinh thần hứng khởi cho hơn 10.500 vận động viên trước giờ ”G“.

Âm nhạc ”tiếp lửa“ từng bước chạy

Tại ngày tranh tài chính thức 2/8, vận động viên sẽ chinh phục 3 cự ly gồm Half Marathon, 10km và 5km. Ở cự ly Half Marathon và 10km, runner xuất phát từ đường Lê Duẩn – trục đường mang tính biểu tượng về lịch sử và văn hóa của thành phố, đi qua những tuyến phố trung tâm sầm uất trước khi về đích tại đường N.12 (Công viên bờ sông Sài Gòn). Đối với cự ly 5km, vận động viên cũng xuất phát và về đích tại đường N.12.

Điểm khác biệt tạo nên dấu ấn của giải chạy là các trạm nhạc được bố trí tại khu vực xuất phát, trên đường đua và vạch đích. Mỗi trạm nhạc là một điểm chạm cảm xúc, kết nối vận động viên với nhịp điệu của thành phố. Tại đây, ban nhạc và nghệ sĩ mang đến những tiết mục sôi động, ”tiếp lửa“ để runner hoàn thành chặng đua.

Trạm âm nhạc cùng hoạt động hoạt náo trên đường chạy tiếp sức runner chinh phục mọi cự ly. (Ảnh: VPBank)

Ngay từ vạch xuất phát, trạm VPBank Energy Boost khơi dậy nguồn năng lượng khởi đầu cho runner. Tiếp đó, trạm VPBank Progress Drive với phong cách Rock cuồng nhiệt cổ vũ tinh thần bứt phá trên những chặng đường tăng tốc.

Khi cần cân bằng nhịp chạy hay tái tạo năng lượng, runner có thể hòa mình vào những giai điệu Acoustic mộc mạc tại trạm VPBank Harmony Hub, trước khi tiếp tục được khuấy động bởi sắc màu EDM và Future Pop hiện đại tại trạm VPBank Digital Print.

Tiến về vạch đích, trạm VPBank Blooming Victory tạo nên khoảnh khắc ăn mừng đáng nhớ với DJ sôi động, màn trình diễn Flashmob cùng sự xuất hiện của các mascot, mang lại cảm xúc trọn vẹn cho những người hoàn thành cuộc đua.

Không dừng lại ở một sự kiện thể thao cộng đồng, VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026 hướng tới mục tiêu đạt chuẩn World Athletics Label vào năm 2027, từng bước khẳng định vị thế của một giải chạy chuyên nghiệp, được tổ chức thường niên với quy mô và chất lượng hàng đầu tại TP.HCM.

Thông qua sự kiện, VPBank mong muốn lan tỏa lối sống năng động, truyền cảm hứng về sự phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026 sẵn sàng trở thành ngày hội Thể thao – Âm nhạc – Công nghệ được mong đợi nhất của hơn 10.500 vận động viên cùng cộng đồng yêu chạy bộ tại TP.HCM.