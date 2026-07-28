Link xem trực tiếp Malaysia vs Lào 20h ngày 28/7, giải ASEAN Cup 2026

(VTC News) -

Trận Malaysia vs Lào diễn ra lúc 20h ngày 28/7 (giờ Việt Nam) tại sân vận động Bukit Jalil (Malaysia), thuộc khuôn khổ bảng B giải ASEAN Cup 2026. Khán giả có thể theo dõi trận đấu giữa Malaysia vs Lào trên các nền tảng truyền hình trực tuyến FPT Play, TV360, VTV Go.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ lịch thi đấu, diễn biến, tỷ số trận đấu giữa Malaysia vs Lào nhanh nhất.

Xem trực tiếp bóng đá Malaysia vs Lào trên kênh nào?

Trận Malaysia vs Lào được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm website FPTplay.vn, ứng dụng FPT Play và kênh YouTube “FPT Bóng đá Việt”). Bên cạnh đó, VTV phát sóng trận đấu trên các kênh thể thao cùng nền tảng VTVgo. TV360 cũng sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ các trận đấu của ASEAN Cup 2026.

Khán giả xem trực tiếp Malaysia vs Lào trên điện thoại hoặc máy tính có thể tải ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập trực tiếp website của các hệ thống truyền hình trực tuyến FPT Play, TV360, VTV Go.

Trận đấu giữa Malaysia vs Lào được chiếu trực tiếp trên FPT Play.

Link xem trực tiếp Malaysia vs Lào hôm nay

Link xem trực tiếp Malaysia vs Lào được cập nhật theo nền tảng phát sóng chính thức FPT Play. Khán giả nên theo dõi trận đấu qua các kênh hợp pháp để bảo đảm chất lượng hình ảnh, âm thanh và bình luận tiếng Việt.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá ASEAN Cup 2026 trận Malaysia vs Lào (copy và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/malaysia-lao-6a66d672888fc7a85c3efa79

Khán giả có thể xem trực tiếp bóng đá ASEAN Cup 2026 trên điện thoại bằng cách ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập website FPT Play trên máy tính, đăng nhập (hoặc tạo mới) tài khoản. Toàn bộ các trận đấu cũng được phát sóng miễn phí trên kênh YouTube "FPT Bóng đá Việt".

Thông tin trận Malaysia vs Lào

Malaysia có màn khởi đầu thuận lợi tại ASEAN Cup 2026 khi đánh bại Myanmar 2-1 dù bị dẫn trước. Trước thế trận không như ý ở những phút đầu, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe vẫn duy trì sự bình tĩnh và từng bước lấy lại quyền kiểm soát. Cú đúp của đội trưởng Paulo Josue giúp Malaysia hoàn tất màn lội ngược dòng, qua đó giành trọn 3 điểm và tạo lợi thế đáng kể trong cuộc cạnh tranh tấm vé vào bán kết.

Trong khi đó, Lào không có được màn khởi đầu như ý khi để thua đậm 0-5 trước Thái Lan. Đội bóng với nòng cốt là nhiều cầu thủ trẻ bộc lộ không ít hạn chế về kinh nghiệm và khả năng ứng phó trước sức ép từ đối thủ mạnh. Hệ thống phòng ngự thường xuyên mắc sai sót và không thể chống đỡ các đợt tấn công liên tiếp.

Đáng chú ý, trung vệ Phetdavanh Somsanid phải nhận thẻ đỏ ở trận trước và sẽ vắng mặt trong chuyến làm khách trên sân của Malaysia vì án treo giò.

Lịch sử đối đầu hoàn toàn nghiêng về Malaysia khi đội bóng này thắng cả 10 lần chạm trán gần nhất với Lào. Không chỉ áp đảo về kết quả, “Hổ Mã Lai” còn thường xuyên tạo ra những chiến thắng đậm như 3-0 hay 5-1. Riêng 5 cuộc đối đầu gần nhất, Malaysia đã ghi tới 20 bàn vào lưới đối thủ.