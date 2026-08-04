XSQNA 4/8 - Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 4/8/2026

Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 4/8/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSQNA 4/8/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
Kết quả xổ số ngày 28/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam quay số mở thưởng như sau:
Tại kỳ quay số ngày 21/7/2026, giải đặc biệt của xổ số Quảng Nam là 330877. Chi tiết các hạng giải như sau:
Kết quả xổ số Quảng Nam ngày 14/7/2026 có giải đặc biệt mang số 209390. Các hạng giải còn lại như sau:
Kết quả xổ số ngày 7/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam quay số mở thưởng như sau:
Kết quả xổ số Quảng Nam ngày 30/6/2026 có giải đặc biệt là 926537 cùng các hạng giải khác lần lượt như sau:
Giải đặc biệt của kỳ quay xổ số Quảng Nam ngày 23/6/2026 là 548935. Kết quả đầy đủ các hạng giải được công bố như sau:
Với loại vé 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Nam gồm các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.
- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.
- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.
- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.
- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.
- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.
Ngoài ra còn có:
- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo đúng thứ tự hàng của giải đặc biệt.
- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, cho các vé trùng số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào của 5 chữ số còn lại so với kết quả giải đặc biệt.
- Thứ Hai: XSMT do Công ty XSKT Phú Yên, Huế tổ chức quay số mở thưởng.
- Thứ Ba: XSMT do Công ty XSKT Đắk Lắk và Quảng Nam tổ chức quay số mở thưởng.
- Thứ Tư: XSMT do Công ty XSKT Khánh Hòa và Đà Nẵng sẽ quay số mở thưởng.
- Thứ Năm: XSMT do Công ty XSKT Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định tổ chức quay số mở thưởng.
- Thứ Sáu: XSMT do Công ty XSKT Gia Lai và Ninh Thuận tổ chức quay số mở thưởng.
- Thứ Bảy: XSMT do Công ty XSKT Đắk Nông, Quảng Ngãi, Đà Nẵng tổ chức quay số mở thưởng.
- Chủ nhật: XSMT do Công ty XSKT Huế, Kon Tum, Khánh Hòa tổ chức quay số mở thưởng.
Theo dõi kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 4/8/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.