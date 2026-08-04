Thêm 15 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng

(VTC News) -

Ngày 4/8, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hoà Hưng, TP.HCM).

Đây là khu vực đồi đất được hình thành trong quá trình cải tạo công viên, khiến khối lượng đất phải xử lý rất lớn. Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ di dời hơn 200 m³ đất, huy động 3 máy đào và một xe ben vận chuyển đất, tổ chức thi công liên tục để đẩy nhanh tiến độ.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quá trình tìm kiếm đã phát hiện và quy tập 15 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 11 bộ hài cốt riêng lẻ và 4 bộ hài cốt tại 2 vị trí mộ tập thể. Cùng với đó, lực lượng chức năng phát hiện 9 bộ di vật kèm theo.

Đáng chú ý, việc phát hiện thêm 2 vị trí mộ tập thể trong ngày 4/8 nâng tổng số vị trí mộ tập thể được phát hiện tại Công viên Lê Thị Riêng lên 6 vị trí.

Như vậy, tính đến hết ngày 4/8, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được 197 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 171 bộ hài cốt riêng lẻ và 26 bộ hài cốt được quy tập tại 6 vị trí mộ tập thể.

Trong 6 vị trí mộ tập thể, 2 vị trí nằm tại Khu A và 4 vị trí tại Khu B.

Khu B là vị trí tìm kiếm thứ hai tại Công viên Lê Thị Riêng, được mở rộng sau quá trình thu thập thông tin từ nhân chứng và khảo sát thực địa. Khu vực này cách vị trí tìm kiếm ban đầu (Khu A) khoảng 50 m.

Trước đó, tại Khu A, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ cùng 2 vị trí mộ tập thể. Sau khi mở rộng sang Khu B, các cuộc khai quật những ngày qua tiếp tục phát hiện nhiều hài cốt và các vị trí mộ tập thể mới.

Riêng ngày 3/8, lực lượng làm nhiệm vụ quy tập thêm 14 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B. Một ngày sau, thêm 15 bộ được tìm thấy, trong đó có 4 hài cốt tại 2 vị trí mộ tập thể mới.

Như vậy, chỉ trong hai ngày 3 và 4/8, lực lượng chức năng đã quy tập thêm 29 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B.

Việc liên tiếp phát hiện các vị trí mộ tập thể tại Khu B là cơ sở để lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật, tìm kiếm những hài cốt liệt sĩ còn nằm lại tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng.

Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật tại các khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, nhân chứng lịch sử và các đơn vị liên quan nhằm tìm kiếm, quy tập các liệt sĩ còn nằm lại dưới lòng đất.