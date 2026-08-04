Vì sao người Hàn Quốc 'nghiện' phẫu thuật thẩm mỹ đến thế?

(VTC News) -

Hàn Quốc từ lâu đã được mệnh danh là thủ phủ phẫu thuật thẩm mỹ của thế giới, nơi chuyện sửa nhan sắc bằng dao kéo trở thành một phần của đời sống thường nhật.

Từ những biển quảng cáo rực rỡ ở ga tàu điện ngầm khu Gangnam cho đến việc tặng quà mừng thi đỗ đại học bằng phiếu cắt mí hay nâng mũi đều cho thấy phẫu thuật thẩm mỹ len lỏi vào từng ngóc ngách của xã hội Hàn Quốc. Vậy điều gì khiến nó được đón nhận nồng nhiệt và thậm chí thành “chấp niệm” của cả đàn ông lẫn phụ nữ như vậy?

Người Hàn Quốc yêu thích phẫu thuật thẩm mỹ hàng đầu thế giới. (Ảnh: Business Insider)

Tiêu chuẩn về vẻ đẹp hoàn hảo

Một trong những động lực lớn nhất thúc đẩy người Hàn Quốc tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ chính là tiêu chuẩn vẻ đẹp cực kỳ khắt khe và đồng nhất. Trong xã hội Hàn Quốc, một gương mặt hoàn hảo thường được đo đếm bằng những tiêu chí cụ thể như khuôn mặt V-line thon gọn, làn da trắng sáng không khuyết điểm, mắt hai mí to tròn, sống mũi cao thẳng và phần nhân trung ngắn.

Tiêu chuẩn này không chỉ xuất hiện trên lý thuyết mà được định hình và củng cố liên tục bởi ngành công nghiệp giải trí phát triển rực rỡ. Sự bùng nổ của K-Pop và phim ảnh Hàn Quốc (K-Drama) đã tạo ra những hình mẫu nhan sắc lý tưởng.

Các thần tượng, diễn viên sở hữu ngoại hình hoàn hảo xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông, tạo nên một thước đo chuẩn mực cho công chúng. Khi nhìn thấy những gương mặt hoàn hảo ấy mỗi ngày, áp lực phải trở nên giống họ tăng lên đáng kể. Phẫu thuật thẩm mỹ lúc này trở thành công cụ ngắn nhất và hiệu quả nhất giúp người dân tiệm cận với tiêu chuẩn đẹp mà xã hội đang tôn vinh.

Tại Hàn Quốc, nhiều người coi đi phẫu thuật là khoản đầu tư để cuộc sống, sự nghiệp tốt lên. (Ảnh: iStock)

Chủ nghĩa coi trọng ngoại hình và áp lực xin việc

Tại Hàn Quốc, thuật ngữ “Lookism” (chủ nghĩa phân biệt đối xử dựa trên ngoại hình) diễn ra khá phổ biến và gay gắt. Ngoại hình không chỉ dừng lại ở yếu tố thẩm mỹ cá nhân mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội thành công trong cuộc sống, đặc biệt là trên thị trường lao động vốn vô cùng cạnh tranh.

Trong nhiều thập kỷ, các công ty Hàn Quốc thường yêu cầu ứng viên dán ảnh chân dung vào hồ sơ xin việc. Mặc dù Chính phủ đã có những quy định nhằm hạn chế điều này để giảm thiểu sự bất bình đẳng, nhưng thực tế là yếu tố ngoại hình vẫn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong các buổi phỏng vấn trực tiếp.

Một diện mạo sáng sủa, chỉn chu và thu hút luôn tạo được thiện cảm ban đầu, giúp ứng viên nổi bật hơn giữa hàng ngàn người có cùng trình độ học vấn hay kỹ năng. Do đó, rất nhiều sinh viên mới tốt nghiệp quyết định phẫu thuật thẩm mỹ như bước chuẩn bị bắt buộc trước khi dấn thân vào cuộc đua tuyển dụng khốc liệt.

Các biển quảng cáo phẫu thuật thẩm mỹ có ở khắp mọi nơi tại Hàn Quốc. (Ảnh: Business Insider)

Phẫu thuật thẩm mỹ cũng là đầu tư

Khác với nhiều quốc gia nơi việc can thiệp dao kéo đôi khi bị xem là sự phù phiếm hoặc thiếu tự tin vào bản thân, người Hàn Quốc lại có góc nhìn rất thực tế và tích cực về vấn đề này. Họ coi phẫu thuật thẩm mỹ là một khoản đầu tư dài hạn mang lại lợi ích thiết thực cho bản thân, tương tự như việc học thêm ngoại ngữ, lấy bằng cấp hay rèn luyện kỹ năng mềm.

Nếu việc thay đổi một vài đường nét trên khuôn mặt có thể mang lại sự tự tin, cải thiện mối quan hệ xã hội, tăng khả năng thăng tiến trong công việc hay thậm chí là tìm kiếm một đối tác đời sống phù hợp, thì chi phí bỏ ra cho một ca phẫu thuật được đánh giá là hoàn toàn xứng đáng. Sự chuyển biến trong tư duy này biến phẫu thuật thẩm mỹ từ một quyết định bị động thành một sự lựa chọn chủ động để tự nâng cấp giá trị bản thân trong một xã hội luôn đòi hỏi sự hoàn hảo.

Sự đồng thuận của xã hội

Một yếu tố quan trọng khác khiến phẫu thuật thẩm mỹ trở nên bùng nổ tại Hàn Quốc chính là sự chấp nhận rộng rãi từ phía xã hội. Khi một hành vi được số đông thực hiện và ủng hộ, rào cản tâm lý của cá nhân sẽ nhanh chóng bị xóa bỏ. Tại Hàn Quốc, việc công khai thảo luận về các dịch vụ làm đẹp, chia sẻ kinh nghiệm sửa mũi, cắt mí hay tiêm filler diễn ra rất tự nhiên trong các cuộc trò chuyện hàng ngày giữa bạn bè, đồng nghiệp và gia đình.

Thậm chí, nhiều bậc phụ huynh Hàn Quốc sẵn sàng chi trả cho các ca phẫu thuật thẩm mỹ của con cái như một món quà mừng tốt nghiệp trung học hoặc đại học. Họ tin rằng việc giúp con sở hữu ngoại hình tốt hơn ngay từ khi bước vào đời sẽ giúp con bớt đi những khó khăn và dễ dàng gặt hái thành công hơn.

Nhiều người phụ nữ sẵn sàng chịu đựng đau đớn để có ngoại hình hoàn hảo hơn. (Ảnh: Geographic)

Bên cạnh đó, áp lực đồng lứa (peer pressure) cũng đóng vai trò thúc đẩy. Khi bạn bè xung quanh ai cũng trở nên đẹp hơn nhờ can thiệp thẩm mỹ, một cá nhân sẽ dễ cảm thấy bị tụt hậu nếu giữ nguyên vẻ ngoài tự nhiên của mình.

Ngành y tế thẩm mỹ có chi phí hợp lý

Không thể không nhắc đến sự đóng góp của hạ tầng y tế nội địa trong việc bình dân hóa phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn Quốc. Quốc gia này sở hữu đội ngũ bác sĩ phẫu thuật có tay nghề cao, được đào tạo bài bản và luôn cập nhật những công nghệ, kỹ thuật tiên tiến nhất trên thế giới. Mức độ an toàn cao cùng với kết quả tự nhiên đã tạo dựng được niềm tin vững chắc cho người tiêu dùng.

Do sự cạnh tranh vô cùng gay gắt giữa hàng ngàn phòng khám và bệnh viện thẩm mỹ, đặc biệt là tại các khu vực tập trung như Gangnam (Seoul), chi phí cho các dịch vụ làm đẹp tại Hàn Quốc trở nên tương đối hợp lý so với thu nhập bình quân của người dân.

Sự đa dạng về dịch vụ – từ các tiểu phẫu đơn giản diễn ra trong vài chục phút cho đến các ca phẫu thuật đại phẫu phức tạp – giúp mọi đối tượng ở các mức thu nhập khác nhau đều có thể dễ dàng tiếp cận. Sự tiện lợi, an toàn và chi phí phù hợp đã biến việc đi làm đẹp trở nên dễ dàng như đi chăm sóc sức khỏe định kỳ.