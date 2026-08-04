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Vì sao tài sản của cán bộ đi B khó tìm người nhận?

(VTC News) -

Hồ sơ, tài sản cán bộ đi B được Trung tâm Lưu trữ quốc gia III bảo quản, đang tìm chủ nhân để trao trả, song gặp khó do nhiều người qua đời và chuyển nơi sinh sống.

VTC News
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