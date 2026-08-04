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Vì sao tài sản của cán bộ đi B khó tìm người nhận?
(VTC News) -
Hồ sơ, tài sản cán bộ đi B được Trung tâm Lưu trữ quốc gia III bảo quản, đang tìm chủ nhân để trao trả, song gặp khó do nhiều người qua đời và chuyển nơi sinh sống.
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