Cận cảnh dự án hơn 36.000 tỷ đồng mở rộng cao tốc kết nối TP.HCM với miền Tây

Sau khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ được mở rộng lên 6-8 làn xe cùng hai làn dừng khẩn cấp. Cụ thể, đoạn TP.HCM - Trung Lương được nâng từ 4 lên 8 làn xe với tốc độ thiết kế 120 km/h; đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận mở rộng từ 4 lên 6 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/h.