Giá lúa gạo hôm nay 4/8: Trong nước ổn định, xuất khẩu tăng nhẹ

Giá lúa tươi trong nước hôm nay 4/8 đi ngang so với phiên trước. Lúa IR 50404 tiếp tục được thu mua ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg, Đài Thơm 8 dao động 6.850 - 7.000 đồng/kg, OM 5451 ở mức 6.200 - 6.400 đồng/kg, OM 18 đạt 6.800 - 7.000 đồng/kg và OM 34 giữ 6.100 - 6.300 đồng/kg.
Trước đó, trong phiên 3/8, thị trường lúa tươi trong nước giảm ở nhiều chủng loại. IR 50404 giảm 300 đồng/kg, Đài Thơm 8 và OM 18 cùng giảm 100 đồng/kg, OM 5451 giảm mạnh nhất 500 đồng/kg, trong khi OM 34 đi ngang.
Bảng giá lúa tươi trong nước hôm nay 4/8/2026
|
Loại lúa
|
Giá (đồng/kg)
|
IR 50404 (tươi)
|
6.000 - 6.200
|
Đài Thơm 8 (tươi)
|
6.850 - 7.000
|
OM 5451 (tươi)
|
6.200 - 6.400
|
OM 18 (tươi)
|
6.800 - 7.000
|
OM 34 (tươi)
|
6.100 - 6.300
Giá gạo nguyên liệu trong nước hôm nay giữ ổn định so với phiên trước. Gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động 9.700 - 9.800 đồng/kg, gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 ở mức 9.800 - 9.900 đồng/kg. Gạo nguyên liệu OM 5451 được thu mua 9.300 - 9.400 đồng/kg, gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg và gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg.
Trong khi đó, gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 và gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm cùng giữ mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.
Bảng giá gạo nguyên liệu trong nước hôm nay 4/8/2026
|
Loại gạo
|
Giá (đồng/kg)
|
Gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504
|
9.700 - 9.800
|
Gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555
|
9.800 - 9.900
|
Gạo nguyên liệu OM 5451
|
9.300 - 9.400
|
Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18
|
8.700 - 8.850
|
Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8
|
9.200 - 9.400
|
Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380
|
7.500 - 7.600
|
Gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm
|
7.500 - 7.600
Hôm nay 4/8, giá gạo tại các chợ lẻ giữ ổn định so với phiên trước. Gạo Nàng Nhen tiếp tục có mức giá cao nhất, đạt 28.000 đồng/kg. Gạo Hương Lài và gạo Nhật cùng được bán ở mức 22.000 đồng/kg, gạo Nàng Hoa 21.000 đồng/kg. Gạo thơm Thái hạt dài dao động 20.000 - 22.000 đồng/kg, gạo Sóc Thái ở mức 20.000 đồng/kg.
Trong khi đó, gạo thơm Jasmine được bán ở mức 17.000 - 18.000 đồng/kg, gạo Đài Thơm và gạo OM 18 cùng dao động 15.000 - 16.000 đồng/kg. Gạo trắng thông dụng giữ mức 16.000 đồng/kg, gạo Sóc thường 14.000 - 15.000 đồng/kg và gạo thường 13.500 - 14.500 đồng/kg.
Bảng giá gạo bán lẻ trong nước hôm nay 4/8/2026
|
Loại gạo
|
Giá (đồng/kg)
|
Gạo Nàng Nhen
|
28.000
|
Gạo Hương Lài
|
22.000
|
Gạo Nhật
|
22.000
|
Gạo Nàng Hoa
|
21.000
|
Gạo thơm Thái hạt dài
|
20.000 - 22.000
|
Gạo Sóc Thái
|
20.000
|
Gạo thơm Jasmine
|
17.000 - 18.000
|
Gạo Đài Thơm
|
15.000 - 16.000
|
Gạo OM 18
|
15.000 - 16.000
|
Gạo trắng thông dụng
|
16.000
|
Gạo Sóc thường
|
14.000 - 15.000
|
Gạo thường
|
13.500 - 14.500
Giá các mặt hàng phụ phẩm hôm nay giữ ổn định so với phiên trước. Hiện giá phụ phẩm dao động trong khoảng 7.850 - 8.700 đồng/kg. Trong đó, tấm thơm được giao dịch ở mức 8.550 - 8.700 đồng/kg, còn cám dao động 7.850 - 8.000 đồng/kg.
Bảng giá phụ phẩm trong nước hôm nay 4/8/2026
|
Mặt hàng
|
Giá (đồng/kg)
|
Tấm thơm
|
8.550 - 8.700
|
Cám
|
7.850 - 8.000
Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hôm nay tăng ở một số chủng loại so với phiên trước. Trong đó, gạo thơm 100% tấm tăng 3 USD/tấn, lên mức 362 - 366 USD/tấn. Gạo thơm 5% tấm giữ ổn định trong khoảng 500 - 510 USD/tấn, còn gạo Jasmine tiếp tục được chào bán ở mức 546 - 550 USD/tấn.
Trên thị trường quốc tế, giá gạo tại Thái Lan và Ấn Độ ghi nhận diễn biến trái chiều so với Việt Nam. Tại Thái Lan, gạo 5% tấm giảm 2 USD/tấn, xuống còn 453 - 457 USD/tấn, trong khi gạo 100% tấm giữ ổn định ở mức 382 - 386 USD/tấn.
Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm cũng giảm 2 USD/tấn, còn 361 - 365 USD/tấn. Trong khi đó, gạo 100% tấm tiếp tục đi ngang, dao động 291 - 295 USD/tấn.
Bảng giá gạo thế giới hôm nay 4/8/2026
|
Quốc gia
|
Loại gạo
|
Giá (USD/tấn)
|
Việt Nam
|
Gạo thơm 100% tấm
|
362 - 366
|
Gạo thơm 5% tấm
|
500 - 510
|
Gạo Jasmine
|
546 - 550
|
Thái Lan
|
Gạo 5% tấm
|
453 - 457
|
Gạo 100% tấm
|
382 - 386
|
Ấn Độ
|
Gạo 5% tấm
|
361 - 365
|
Gạo 100% tấm
|
291 - 295
* Thông tin mang tính tham khảo. Giá lúa gạo có thể biến động theo diễn biến thị trường.