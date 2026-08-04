Bảng giá xe Subaru mới nhất tháng 8/2026

(VTC News) -

Subaru Việt Nam vừa công bố chương trình ưu đãi hấp dẫn cho nhiều dòng xe trong tháng 8/2026. Đặc biệt, mẫu SUV Forester sẽ nhận mức khuyến mãi cao nhất, lên tới 360 triệu đồng.

Ngoài Forester, các mẫu xe khác như Crosstrek, Outback, BRZ và WRX cũng sẽ được hưởng các ưu đãi trong thời gian diễn ra chương trình này.

Subaru Forester được ưu đãi còn 839 triệu đồng

Subaru Forester.

Đối với Forester 2.0i-S EyeSight sản xuất năm 2024 (VIN 2024), Subaru áp dụng mức giảm tiền mặt 360 triệu đồng từ giá niêm yết 1,199 tỷ đồng, đưa giá bán thực tế xuống còn 839 triệu đồng.

Ngoài ưu đãi về giá, khách hàng mua xe trong tháng 8 còn được tặng bộ phụ kiện cao cấp. Chương trình áp dụng với số lượng giới hạn và sẽ kết thúc khi hết quà.

Subaru Crosstrek được ưu đãi lên tới 285 triệu đồng

Subaru Crosstrek.

Đối với các xe sản xuất năm 2024 (VIN 2024), Subaru áp dụng mức ưu đãi lớn nhằm đẩy nhanh lượng xe tồn kho.

Phiên bản Crosstrek 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid có giá niêm yết 1,268 tỷ đồng sẽ được giảm giá tối đa 258 triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống còn 1,029 tỷ đồng. Khách hàng mua xe còn được hưởng chế độ bảo hành 5 năm không giới hạn số km và nhận bộ quà tặng phụ kiện cao cấp. Chương trình này sẽ kéo dài cho đến khi hết quà tặng.

Đối với phiên bản Crosstrek 2.0 i-S EyeSight sử dụng động cơ xăng, mức ưu đãi lên tới 218 triệu đồng giúp giá bán giảm từ 1,098 tỷ đồng xuống còn 899 triệu đồng. Tương tự, phiên bản này cũng được áp dụng chính sách bảo hành 5 năm không giới hạn số km và tặng kèm bộ phụ kiện cao cấp.

Đối với các mẫu xe sản xuất năm 2025, Subaru tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ nhưng với mức ưu đãi thấp hơn. Phiên bản Crosstrek 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid sẽ được giảm giá tối đa 178 triệu đồng, đưa giá bán thực tế từ 1,268 tỷ đồng xuống còn 1,109 tỷ đồng.

Phiên bản Crosstrek 2.0 i-S EyeSight được ưu đãi tối đa 138 triệu đồng, giảm giá từ 1,098 tỷ đồng xuống còn 979 triệu đồng. Cả hai phiên bản VIN 2025 đều được áp dụng chính sách bảo hành 5 năm không giới hạn số km.

Subaru Outback được ưu đãi 144 triệu đồng

Subaru Outback.

Mẫu Outback 2.5i-T EyeSight sản xuất năm 2025 (VIN 2025) có giá niêm yết 1,769 tỷ đồng cũng được ưu đãi còn 1,625 tỷ đồng, tương đương mức ưu đãi 144 triệu đồng trong tháng 8 này.

Subaru BRZ được ưu đãi 10 triệu đồng

Subaru BRZ.

Mẫu coupe thể thao BRZ hiện đang được niêm yết với giá 1,659 tỷ đồng, nhưng khách hàng sẽ nhận được ưu đãi giảm giá còn 1,649 tỷ đồng, tương đương mức giảm 10 triệu đồng. Đây là một trong những mẫu xe thể thao dẫn động cầu sau hiếm hoi được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam.

Đặc biệt, trong tháng 8/2026, Subaru Việt Nam sẽ áp dụng mức giá bán ưu đãi cho phiên bản BRZ 2.4 MT EyeSight sản xuất năm 2026, chỉ còn 1,559 tỷ đồng, giảm 10 triệu đồng so với giá niêm yết 1,569 tỷ đồng. Phiên bản này được trang bị hộp số sàn, nhắm đến những khách hàng yêu thích trải nghiệm lái thể thao.

Subaru WRX ưu đãi 20 triệu đồng trong tháng 8

Subaru WRX.

Khách hàng mua mẫu xe WRX 2.4 CVT tS EyeSight sản xuất năm 2025 (VIN 2025) trong tháng 8/2026 sẽ được hưởng ưu đãi giảm giá 20 triệu đồng. Giá bán của xe sẽ được điều chỉnh từ 1,799 tỷ đồng xuống còn 1,779 tỷ đồng. Chương trình ưu đãi này được áp dụng tại tất cả các đại lý Subaru trên toàn quốc.