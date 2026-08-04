Kịch bản không tưởng khiến đội tuyển Việt Nam bị loại khỏi ASEAN Cup 2026

(VTC News) -

Đội tuyển Việt Nam nắm quyền tự quyết ở lượt cuối bảng A giải ASEAN Cup 2026 sau chiến thắng 3-0 trên sân Indonesia tối 3/8. Cục diện bảng đấu rất thuận lợi cho đội tuyển Việt Nam trong cuộc cạnh tranh suất đi tiếp. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik gặp Campuchia ở lượt cuối trong khi 2 đối thủ cạnh tranh đối đầu trực tiếp với nhau.

Sau ba trận, đội tuyển Việt Nam ghi 10 bàn và chưa thủng lưới, đạt hiệu số bàn thắng - bàn thua là +10. Singapore cũng có 7 điểm nhưng đứng sau do mới ghi 4 bàn, nhận một bàn thua và có hiệu số +3. Indonesia xếp thứ ba với 6 điểm, hiệu số +4.

Video: Đội tuyển Việt Nam thắng Indonesia 3-0

Nếu thắng Campuchia, đội tuyển Việt Nam có 10 điểm và chắc chắn đứng đầu bảng, không phụ thuộc kết quả trận Singapore gặp Indonesia. Trong trường hợp hòa, đội tuyển Việt Nam vẫn chắc chắn vào bán kết với 8 điểm.

Tuy nhiên, vị trí đầu bảng không còn được bảo đảm. Singapore hoặc Indonesia sẽ vượt lên nếu giành chiến thắng. Đội tuyển Việt Nam chỉ giữ được vị trí số 1 nếu 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp hòa nhau.

Đội tuyển Việt Nam chỉ có nguy cơ bị loại nếu thua Campuchia. Tuy nhiên, ngay cả ở kịch bản này, cơ hội đi tiếp của đội tuyển Việt Nam vẫn rất cao.

Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik chỉ bị loại nếu bảng A đồng thời thỏa mãn các điều kiện: Campuchia và Indonesia thắng ở lượt cuối, tỷ số 2 trận đấu đủ để chỉ số phụ của đội tuyển Việt Nam (hiện tại là +10) tụt xuống thấp hơn Singapore (+3).

Đội tuyển Việt Nam chỉ bị loại trong kịch bản “tưởng tượng”.

Kịch bản đơn giản nhất trên lý thuyết để đội tuyển Việt Nam bị loại là thua Campuchia 0-9, trong khi Indonesia thắng Singapore 1-0. Khi đó, Việt Nam kết thúc vòng bảng với hiệu số +1, còn Singapore có hiệu số +2 và giành vị trí thứ hai. Nói cách khác, biên độ thất bại của Việt Nam trước Campuchia phải lớn hơn từ 8 bàn trở lên so với tỷ số trận Singapore gặp Indonesia thì thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik mới không vượt qua vòng bảng.

Điều đó cho thấy khả năng đội tuyển Việt Nam bị loại chỉ tồn tại về mặt toán học. Campuchia đã hết cơ hội đi tiếp và hiện có hiệu số -2. Để tạo ra cú sốc, họ phải thắng nhà đương kim vô địch Đông Nam Á với tỷ số khó tưởng tượng.

Dù gần như chắc suất bán kết, tuyển Việt Nam vẫn cần hướng tới chiến thắng để bảo vệ ngôi đầu. Thái Lan là đội mạnh nhất bảng B và vượt trội phần còn lại. Đội bóng xứ chùa vàng toàn thắng, ghi 7 bàn và chưa thủng lưới sau 2 trận. Vì vậy, đứng đầu bảng A là kịch bản thuận lợi nhất để tuyển Việt Nam tránh nguy cơ chạm trán Thái Lan ngay tại bán kết.

Theo lịch thi đấu ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam gặp Campuchia lúc 20h ngày 7/8.

Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026

Do Indonesia (6 điểm) và Singapore (7 điểm) gặp nhau ở lượt cuối, cơ hội đi tiếp của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik rộng mở. Kịch bản dễ nhất có thể để đội tuyển Việt Nam bị loại là thua Campuchia với cách biệt 9 bàn trở lên, đồng thời Indonesia thắng Singapore 1 bàn.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 mới nhất theo thông tin chính thức trên trang chủ của giải đấu. Tính đến hết trận Indonesia 0-3 Việt Nam, vị trí các đội bóng của bảng A như sau.

XH Đội Trận đấu Bàn thắng/Bàn thua Điểm 1 Việt Nam 3 10-0 7 2 Singapore 3 4-1 7 3 Indonesia 3 8-4 6 4 Campuchia 3 5-7 3 5 Timor Leste 4 0-15 0