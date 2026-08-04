Chuyên gia: 3 sao nhập tịch khó đá cùng nhau, HLV Kim Sang-sik dùng người thú vị

(VTC News) -

Tối 3/8 trên sân vận động Pakansari ở Bogor (Indonesia), đội tuyển Việt Nam đánh bại Indonesia với tỷ số 3-0. Nguyễn Văn Vĩ, Nguyễn Hai Long và Nguyễn Xuân Son là 3 cầu thủ ghi bàn. Nguyễn Hoàng Đức cũng có đóng góp nổi bật với 2 pha kiến tạo.

Bình luận viên Ngô Quang Tùng cho rằng tỷ số cách biệt 3 bàn là kịch bản ít người nghĩ đến trước khi trận đấu diễn ra. Vị chuyên gia này cũng đánh giá cao những điều chỉnh quan trọng về đội hình của huấn luyện viên Kim Sang-sik, đặc biệt là cách xáo trộn hàng tiền vệ và tiền đạo để tối ưu nhân sự.

Video: Đội tuyển Việt Nam thắng Indonesia 3-0.

- Đội tuyển Việt Nam thắng Indonesia 3-0 có phải bất ngờ?

Với diễn biến thực tế trên sân thì không, nhưng đây là bất ngờ nếu nhìn nhận vào tình thế của đội tuyển Việt Nam trước trận đấu. Việc đội tuyển Việt Nam ghi tới 3 bàn thắng có lẽ nhiều hơn sự hình dung của người hâm mộ. Dù vậy, nếu nhìn vào cách thi đấu và giải quyết trận đấu của đội tuyển Việt Nam, chúng ta hiểu được vì sao lại có tỷ số này.

Trước khi bước vào trận đấu với Indonesia, tôi cảm nhận được khó khăn, vấn đề đang gặp phải của đội tuyển Việt Nam. Thật khó để nói rằng có nhiều người tin vào một chiến thắng tưng bừng.

Tôi không nghĩ Indonesia không mạnh. Đừng vội đánh giá thấp đội tuyển Indonesia. Đây đơn giản chỉ là kết quả của một trận đấu mà đội tuyển Việt Nam đá rất tốt. Kịch bản trận đấu vỡ sớm đối với Indonesia sau 15 phút. Nếu hai đội gặp lại nhau, đội tuyển Việt Nam có thể phải tiếp cận theo cách khác.

- Huấn luyện viên Kim Sang-sik cất cả Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên ở ngoài đội hình chính. Quyết định này ảnh hưởng thế nào?

Việc Xuân Son, Hoàng Hên dự bị rõ ràng là bất ngờ. Điều quan trọng là Indonesia bắt đầu trận đấu có phần chủ quan và hớ hênh. Họ dường như muốn thắng đội tuyển Việt Nam theo cách rất nhanh. Tôi nghĩ chính điều này lại khiến hàng thủ Indonesia bất ngờ khi đội tuyển Việt Nam dùng một đội hình khác và tận dụng thành công cơ hội.

Có lẽ đối thủ hình dung được việc đội tuyển Việt Nam sẽ chơi phản công nếu nhìn vào đội hình xuất phát. Indonesia lẽ ra phải áp đặt ở cường độ chơi bóng cao hơn và khiến đội tuyển Việt Nam không phản ứng được. Tuy nhiên, thực tế là họ chưa đẩy được cường độ chơi bóng lên cao thì đã sơ hở và vỡ trận.

Văn Vĩ ghi bàn mở tỉ số khi trận đấu mới diễn ra 6 phút.

Quan trọng là đội tuyển Việt Nam đưa ra sân đội hình hợp và có sự cân bằng ở mức độ cao. Cần nhìn nhận rằng một số đối thủ gần đây rất yếu, vấn đề của các tiền vệ trung tâm chưa được nhận thấu đáo. Đến trận gặp Singapore, mọi chuyện mới vỡ ra.

HLV Kim Sang-sik chỉ cần trả lại đội hình có nhân tố bù đắp, hỗ trợ để tạo ra sự cân bằng. Đội tuyển Việt Nam hôm nay thi đấu chắc chắn, cẩn trọng ở các khu vực trọng yếu rồi chuyển đổi trạng thái rất nhanh.

- Việc huấn luyện viên Kim Sang-sik tiếp tục tin tưởng cho Đình Bắc đá chính sau khi thay sớm cầu thủ này ở trận gặp Singapore cũng là một chi tiết đáng bàn.

Nhiệm vụ của cầu thủ tấn công đôi khi không chỉ là ghi bàn, còn là sự kết nối, khả năng di chuyển, tạo khoảng trống cho đồng đội rồi gây áp lực lên hậu vệ đối phương. Đình Bắc ở trận này có thể nói là hoàn thành nhiệm vụ.

Chi tiết này cũng cho thấy ông Kim Sang-sik dùng người rất thú vị. Ông ấy có cách thị uy, thể hiện quan điểm rõ ràng, quyết liệt nhưng cũng thể hiện sự tin tưởng để phát huy điểm mạnh của cầu thủ.

- Sau khi Nguyễn Tài Lộc dự bị 2 trận đầu tiên, lần này Xuân Son và Hoàng Hên chỉ được vào sân ở hiệp 2. Có vẻ các ngôi sao nhập tịch không chắc suất đá chính như suy nghĩ của nhiều người?

Rõ ràng trận đấu gặp Singapore và Indonesia mới là những lần thử lửa khó khăn của cầu thủ Việt Nam, đặc biệt là các nhân tố nhập tịch mới. Trước đây, chỉ Xuân Son thi đấu tại ASEAN Cup 2024. Giống như việc lựa chọn tiền vệ trung tâm, phương án xếp 3 cầu thủ hàng công cũng là vấn đề tương tự.

Đội tuyển Việt Nam chưa gặp thử thách khó ở các trận đấu trước để đánh giá chính xác về tính hiệu quả. Do đó, người hâm mộ có lẽ chưa để ý việc Tài Lộc khó thi đấu với Xuân Son và Hoàng Hên cùng lúc. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cần tính toán cho họ thi đấu trước, sau hoặc xếp lệch vị trí.

Nếu cả 3 cầu thủ nhập tịch cùng đá tiền đạo thì không trôi chảy như mọi người nghĩ trong lý thuyết. Đây là vấn đề cách sắp xếp tối ưu nhân sự. Về lý thuyết, ai cũng nghĩ rằng những cầu thủ tốt nhất tạo nên hàng công mạnh nhất. Dù vậy trên thực tế, họ chơi với nhau không hiệu quả, giống như việc Hoàng Đức và Quang Hải là bộ đôi tiền vệ xuất sắc nhất Việt Nam, nhưng chơi cạnh nhau thì không hay.

Đội tuyển Việt Nam chơi phòng ngự phản công cực hay trước Indonesia.

- Chiến thắng này củng cố niềm tin cho HLV Kim Sang-sik sau rất nhiều những câu hỏi đặt ra ở trận hòa Singapore?

Huấn luyện viên Kim Sang-sik có nhiều biểu hiện khiến khán giả cảm nhận sự bồn chồn, lo lắng và không yên tâm trong trận đấu gặp Singapore. Kết quả trận đấu ấy phản ánh phần nào sự băn khoăn của vị huấn luyện viên này. Tuy nhiên ở tình thế khó khăn, ông Kim rất mạnh dạn và quyết đoán lựa chọn con người, chiến thuật.

Chiến thắng rất đĩnh đạc củng cố niềm tin rất lớn cho ban huấn luyện và cả đội tuyển rằng chúng ta ở vị thế khác, có nhiều giải pháp khác nhau. Chúng ta tin tưởng rằng đội tuyển Việt Nam có thể bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026.

- Xin cảm ơn ông về những phân tích.