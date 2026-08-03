(VTC News) -

Tối 3/8 trên sân vận động Pakansari ở Bogor (Indonesia), đội tuyển Việt Nam đánh bại Indonesia với tỷ số 3-0. Chiến thắng này giúp thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik chắc suất vào bán kết ASEAN Cup 2026.

Nguyễn Văn Vĩ, Nguyễn Hai Long và Nguyễn Xuân Son là 3 cầu thủ ghi bàn. Nguyễn Hoàng Đức cũng có đóng góp nổi bật với 2 pha kiến tạo.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik gây bất ngờ khi cất cả Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên trên ghế dự bị. Những tính toán của nhà cầm quân người Hàn Quốc được chứng minh về tính hiệu quả chỉ sau 15 phút thi đấu.

Đội tuyển Việt Nam mất 6 phút để ghi bàn mở tỷ số. Pha vây ép của Nguyễn Hai Long và Nguyễn Đình Bắc khiến cầu thủ Indonesia mất bóng ngay gần vòng cấm. Nguyễn Hoàng Đức sau đó chọc khe cho Nguyễn Văn Vĩ dứt điểm ở góc hẹp ghi bàn.

Video: Đội tuyển Việt Nam ghi bàn 1-0.

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục khiến người hâm mộ quê nhà bùng nổ cảm xúc với bàn thắng thứ hai sau đó khoảng 10 phút. Từ đường chuyền phát động phản công xuất sắc của Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Hai Long nâng tỷ số lên 2-0 với pha dứt điểm đơn giản trong thế đối mặt thủ môn.

Số 18 của đội tuyển Việt Nam thoải mái dẫn bóng đến vòng cấm, đối mặt với thủ môn Indonesia. Hai Long bình tĩnh ngắm chỉnh và ngay khi Nadeo Argawinata định bắt bài cú đá về góc xa, tiền vệ của đội tuyển Việt Nam đưa bóng nhẹ vào góc gần để ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.

Video: Hai Long nâng tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển Việt Nam.

Dẫn trước 2 bàn, đội tuyển Việt Nam chủ động giữ đội hình thấp để đối phó với sức ép từ đối thủ. Tỷ lệ kiểm soát bóng của Indonesia trong hiệp một lên tới 62%. Tuy nhiên, đội bóng xứ vạn đảo chỉ tung ra được 4 pha dứt điểm, một lần trúng đích - đều thấp hơn thông số tương ứng của đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục chơi phòng ngự phản công ở hiệp hai. Indonesia bế tắc trước hàng phòng ngự chặt chẽ của đội khách. Thủ môn Lê Giang Patrik hiếm khi phải đối mặt với những pha dứt điểm nguy hiểm của đối thủ khi đội chủ nhà chỉ tung ra được 2 cú sút trúng đích.

Những pha phản công của đội tuyển Việt Nam càng thêm sức uy hiếp khi huấn luyện viên Kim Sang-sik đưa Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên vào sân. Hy vọng có điểm trên sân nhà của Indonesia bị đánh sập ở phút 71.

Sau 2 pha bỏ lỡ, Xuân Son nâng tỷ số lên 3-0 bằng cú dứt điểm nhẹ nhàng ở pha đối mặt với thủ môn đối phương. Hoàng Đức tiếp tục ghi dấu ấn bằng pha xử lý khéo léo ở giữa sân trước khi thực hiện đường chuyền kiến tạo.

INDONESIA 0 3 VIỆT NAM 6‘ Văn Vĩ 14‘ Hai Long 71‘ Xuân Son

Đội hình Indonesia và Việt Nam

Indonesia: Nadeo Arga Winata (1), Jordi Amat (4), Rizky Ridho (5), Mitchell Baker (9), Ragnar Oratmangoen (11), Eliano Reijnders (14), Dony Tri Pamungkas (16), Ivar Jenner (18), Thom Haye (19), Shayne Pattynama (20), Marc Klok (23).

Việt Nam: Lê Giang Patrik (1), Nguyễn Văn Vĩ (3), Phạm Xuân Mạnh (7), Lê Phạm Thành Long (9), Nguyễn Đình Bắc (9), Nguyễn Tài Lộc (13), Nguyễn Hoàng Đức (14), Trương Tiến Anh (15), Nguyễn Thành Chung (16), Nguyễn Hai Long (18), Bùi Hoàng Việt Anh (20).

Đội tuyển Việt Nam đấu với Indonesia ở lượt trận thứ tư bảng A giải ASEAN Cup 2026.

Thông tin trước trận Indonesia vs Việt Nam

Đội tuyển Indonesia toàn thắng hai lượt đầu. Thầy trò huấn luyện viên John Herdman đánh bại Campuchia 5-1, sau đó ghi 3 bàn trong những phút cuối để vượt qua Timor Leste 3-0. Việt Nam thắng Timor Leste 7-0 nhưng bị Singapore cầm hòa 0-0 trên sân Mỹ Đình. Điều này đẩy đội tuyển Việt Nam vào tình thế phải thắng để không bất lợi trong cuộc cạnh tranh suất vào bán kết.

Theo dữ liệu phong độ 10 trận gần nhất, Indonesia thắng 6, hòa một và thua 3, ghi 24 bàn và nhận 6 bàn thua. Đội bóng xứ vạn đảo giữ sạch lưới 6 trận và đang có chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp.

Đội tuyển Việt Nam thắng 9, hòa một trong 10 trận gần nhất nếu tính cả các trận tập huấn với câu lạc bộ Hàn Quốc. Đội tuyển Việt Nam ghi 30 bàn, chỉ thủng lưới 3 lần và giữ sạch lưới 7 trận. Trận hòa Singapore là lần đầu thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik không thắng trong chuỗi này.

Dữ liệu lịch sử đối đầu 10 trận gần nhất giữa 2 đội có sự cân bằng. Đội tuyển Việt Nam thắng 4, Indonesia thắng 3 và hai đội hòa 3 trận. Indonesia thắng liên tiếp 3 cuộc chạm trán trong năm 2024 trước khi Việt Nam vượt qua đối thủ 1-0 tại ASEAN Cup 2024.