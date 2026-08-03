Iran tuyên bố bắn hạ UAV 30 triệu USD của Mỹ ở eo Hormuz

Chiều 3/8, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thông báo đã bắn hạ thêm một chiếc UAV trị giá 30 triệu USD của quân đội Mỹ tại khu vực eo biển Hormuz.

Iran tuyên bố vừa bắn hạ 1 máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ. (Ảnh: Không quân Mỹ)

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định chiếc UAV bị bắn hạ là dòng MQ-9 Reaper, mỗi chiếc có giá xuất xưởng khoảng 30 triệu USD. Vị trí bắn hạ chiếc UAV là tại eo biển Hormuz, khu vực thường xuyên xảy ra đụng độ giữa lực lượng Mỹ và Iran thời gian qua. Tuy nhiên, bối cảnh cụ thể của vụ việc không được đề cập. Lực lượng Mỹ tại khu vực, cũng chưa lên tiếng xác nhận.

Trước đó, trong thời gian xung đột, Iran cũng nhiều lần tuyên bố bắn hạ các UAV hiện đại của quân đội Mỹ. Căn cứ các báo cáo của Tehran, một số nguồn tin khu vực cho rằng Iran có thể đã bắn rơi hơn 150 UAV các loại của Mỹ, trong đó có khoảng 30 chiếc MQ-9 Reaper.