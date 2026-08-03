(VTC News) -

Video: Hai Long ghi bàn, đội tuyển Việt Nam dẫn Indonesia 2-0.

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục khiến người hâm mộ quê nhà bùng nổ cảm xúc với bàn thắng thứ hai chỉ sau 15 phút thi đấu. Đường chuyền phát động phản công xuất sắc của Lê Phạm Thành Long đặt Nguyễn Hai Long vào khoảng trống rộng lớn bên cánh trái.

Số 18 của đội tuyển Việt Nam thoải mái dẫn bóng đến vòng cấm, đối mặt với thủ môn Indonesia. Hai Long bình tĩnh ngắm chỉnh và ngay khi Nadeo Argawinata định bắt bài cú đá về góc xa, tiền vệ của đội tuyển Việt Nam đưa bóng nhẹ vào góc gần để ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.

Cả Thành Long và Hai Long đều là những lựa chọn đầy bất ngờ của huấn luyện viên Kim Sang-sik trong đội hình xuất phát ở trận đấu với Indonesia. Quyết định của nhà cầm quân người Hàn Quốc được chứng minh hiệu quả.

Ở ngay phút thứ 6, đội tuyển Việt Nam sớm vượt lên. Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik chủ động gây sức ép buộc đối thủ mất bóng ở gần vòng cấm. Sau loạt pha phối hợp nhịp nhàng, Nguyễn Văn Vĩ ghi bàn mở tỷ số.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Indonesia vs Việt Nam mới nhất.