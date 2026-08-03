Miền Bắc và Bắc Trung Bộ hứng đợt mưa rất to, trọng tâm ở 10 tỉnh thành

(VTC News) -

Dự báo viên Hồng Vân, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, cho biết từ chiều mai 4/8 đến hết ngày 6/8, Bắc Bộ và từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh sẽ xảy ra đợt mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Tổng lượng mưa cả đợt dự kiến trong khoảng 100-200mm, có nơi trên 300mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng.

Miền Bắc sắp hứng đợt mưa to. (Ảnh minh hoạ)

Trong đó, từ chiều 4/8 đến ngày 5/8, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa dao động 40-80mm, cục bộ mưa rất to trên 130mm. Cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn, lượng mưa vượt mức 100mm chỉ trong 3 giờ.

Từ đêm 5/8 đến đêm 6/8, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, có nơi mưa rất to trên 170mm.

“Những điểm có khả năng xảy ra mưa to như Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Tuyên Quang, Thanh Hoá và Nghệ An”, bà Vân cảnh báo.

Cũng theo bà Vân, ngay từ chiều tối nay đến sáng mai 4/8, mưa dông và mưa lớn cục bộ tiếp tục xuất hiện ở Bắc Bộ và Thanh Hoá, Nghệ An với lượng mưa phổ biến 10-35mm, cục bộ trên 100mm, tập trung chủ yếu ở Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và Tuyên Quang.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở ở sườn dốc.

Cơ quan khí tượng cũng đặc biệt cảnh báo, trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường thuộc các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang khi mưa liên tục trút xuống các địa phương này. Mô hình độ ẩm đất cho thấy, một số khu vực thuộc các tỉnh này đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Cụ thể:

Sơn La: Gia Phù, Kim Bon, Lóng Phiêng, Lóng Sập, Song Khủa, Tân Yên, Tô Múa, Tường Hạ, Vân Hồ, Xím Vàng, Yên Sơn.

Lào Cai: Bát Xát, Cốc San, Lâm Thượng, Trịnh Tường, Bản Xèo, Bảo Yên, Dền Sáng, Lục Yên, Mường Hum, Mường Lai, Nghĩa Đô, phường Lào Cai, phường Nghĩa Lộ, Phình Hồ, Trạm Tấu, Xuân Hòa.

Tuyên Quang: Quang Bình, Tiên Nguyên, Xuân Giang; Bạch Ngọc, Bằng Lang, Bình An, Khuôn Lùng, Lâm Bình, Linh Hồ, Quảng Nguyên, Yên Thành.