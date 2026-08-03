Barreleye mang giải pháp AI hỗ trợ siêu âm đến VSRNM 2026

(VTC News) -

Diễn ra từ ngày 7-9/8/2026 tại TP. Đà Nẵng, Hội nghị Khoa học thường niên lần thứ 27 của Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam (VSRNM 2026) là một trong những sự kiện khoa học chuyên ngành quan trọng trong lĩnh vực điện quang và y học hạt nhân tại Việt Nam.

Hội nghị quy tụ các bác sĩ, chuyên gia, nhà nghiên cứu cùng nhiều doanh nghiệp công nghệ y tế trong và ngoài nước nhằm cập nhật các tiến bộ mới trong chẩn đoán hình ảnh và thúc đẩy trao đổi giữa nghiên cứu khoa học, công nghệ và thực hành lâm sàng.

Với vai trò là một diễn đàn khoa học chuyên ngành quan trọng, VSRNM qua nhiều năm đã thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp công nghệ y tế trong và ngoài nước. Nhiều thương hiệu quốc tế lớn trong lĩnh vực y khoa đã đồng hành cùng hội nghị, trong đó GE HealthCare là một trong những đơn vị tham gia với vai trò Nhà tài trợ Kim cương.

Trong khuôn khổ hội nghị, Barreleye sẽ vận hành khu vực trải nghiệm công nghệ, nơi các đại biểu có thể trực tiếp tìm hiểu về giải pháp AI hỗ trợ phân tích hình ảnh siêu âm vú của doanh nghiệp.

Thông qua việc tham gia VSRNM 2026, Barreleye hướng tới tăng cường kết nối với cộng đồng chuyên gia chẩn đoán hình ảnh tại Việt Nam, trao đổi về nhu cầu ứng dụng công nghệ trong thực tế và mở rộng mạng lưới hợp tác trong lĩnh vực y tế.

Được phát triển từ nền tảng nghiên cứu của các chuyên gia thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST), Barreleye tập trung phát triển các giải pháp AI dành cho siêu âm nhằm hỗ trợ bác sĩ trong quá trình chẩn đoán hình ảnh.

Nền tảng công nghệ của doanh nghiệp được xây dựng trên Foundation AI Model, được đào tạo từ hàng triệu hình ảnh siêu âm, giúp hệ thống có khả năng phân tích dữ liệu trên nhiều cơ quan như vú, tuyến giáp, tim, phổi và gan.

Giao diện giải pháp AI của Barreleye hỗ trợ phân tích hình ảnh siêu âm vú, hiển thị vùng nghi ngờ và các thông số tham khảo phục vụ quá trình đánh giá của bác sĩ. (Ảnh: Barreleye)

Các giải pháp của Barreleye được phát triển theo hai nhóm chính. Vision Series ứng dụng AI trong phân tích hình ảnh siêu âm B-mode, hỗ trợ phát hiện và đặc tả tổn thương, phân tầng nguy cơ theo các tiêu chuẩn đánh giá lâm sàng như BI-RADS, TI-RADS và hỗ trợ tạo báo cáo tham khảo.

Trong khi đó, Intelligent Series (INT) ứng dụng công nghệ Quantitative Ultrasound (QUS) nhằm chuyển đổi dữ liệu siêu âm từ đánh giá định tính sang định lượng thông qua các chỉ số sinh học định lượng, cung cấp thêm thông tin về đặc tính mô trong quá trình đánh giá bệnh lý.

Một trong những điểm nổi bật trong giải pháp của Barreleye là khả năng triển khai linh hoạt trên nhiều hệ thống máy siêu âm khác nhau thông qua mô hình On Scanner hoặc On Workstation. Điều này giúp các cơ sở y tế có thể tiếp cận công nghệ AI trên nền tảng thiết bị hiện có, giảm rào cản trong quá trình ứng dụng và mở rộng khả năng triển khai trong môi trường lâm sàng.

Việc tham gia VSRNM 2026 là một phần trong quá trình mở rộng hoạt động của Barreleye tại Việt Nam. Trước đó, doanh nghiệp đã được lựa chọn triển khai dự án tại Việt Nam thông qua chương trình Creative Technology Solution (CTS) do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) triển khai.

Thông qua khuôn khổ chương trình, Barreleye thực hiện các hoạt động nghiên cứu thị trường, đánh giá công nghệ và kết nối với các đối tác nhằm tìm kiếm cơ hội ứng dụng giải pháp AI trong lĩnh vực y tế.

Song song với đó, Barreleye cũng phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia (NSSC) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ trong các hoạt động đánh giá công nghệ và kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Doanh nghiệp đồng thời được trao chứng nhận Doanh nghiệp Đổi mới Sáng tạo Xuất sắc Việt Nam (VEIE), ghi nhận năng lực đổi mới sáng tạo và tiềm năng ứng dụng của giải pháp công nghệ.

Buổi làm việc giữa Barreleye và Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia (NSSC) nhằm thúc đẩy hợp tác, đánh giá công nghệ và kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. (Ảnh: NSSC)

Thông qua việc tham gia các sự kiện chuyên ngành như VSRNM 2026, Barreleye tiếp tục từng bước xây dựng mạng lưới hợp tác với các cơ sở y tế và chuyên gia tại Việt Nam, hướng tới thúc đẩy ứng dụng AI trong chẩn đoán hình ảnh.

Đây cũng là một bước tiến trong hành trình đưa các giải pháp công nghệ y tế Hàn Quốc đến gần hơn với thị trường Việt Nam, trong bối cảnh ngành y tế đang ngày càng quan tâm đến chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Vis-BUS của Barreleye - giải pháp AI chuyên dụng chẩn đoán ung thư vú thuộc dòng Vision Series - sẽ được trưng bày tại khu vực giới thiệu thiết bị siêu âm của GE HealthCare, minh họa cho tương lai của chẩn đoán hình ảnh y khoa ứng dụng trí tuệ nhân tạo.