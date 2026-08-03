Sắc vóc Á hậu Miss Grand Vietnam 'nối gót' Hương Giang thi MGI All Star

Nàng hậu sẽ có hơn 4 tháng trước khi bước vào MGI All Stars mùa 2. Nếu có sự chuẩn bị tốt về ngoại ngữ, chiến lược truyền thông và giữ được phong độ ổn định trong suốt hành trình, Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2026 được dự đoán có cơ hội trở thành một trong những gương mặt đáng chú ý của mùa giải.