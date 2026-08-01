Nhà thiết kế 'bật mí' về chiếc váy đăng quang của tân Miss Grand Vietnam 2026

(VTC News) -

Tối 31/7, Emoura Phạm vượt qua 29 thí sinh để trở thành người đẹp lai đầu tiên giành vương miện trong lịch sử cuộc thi Miss Grand Vietnam.

Khoảnh khắc đăng quang của người đẹp 26 tuổi gây sốt bởi toát ra thần thái lộng lẫy trong đầm dạ hội vàng ánh kim, họa tiết phượng hoàng dát vàng của nhà thiết kế Nguyễn Phúc Tuấn.

Khoảnh khắc đăng quang của Emoura Phạm.

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News về quá trình đồng hành cùng Emoura Phạm, NTK Nguyễn Phúc Tuấn cho biết nàng hậu là cô gái thông minh, nhạy bén và có gu thẩm mỹ cao, đồng thời may mắn có mẹ đồng hành sát sao. Hai mẹ con hiểu nhau trong việc chọn trang phục phù hợp, giúp quá trình làm việc thuận lợi dù mất nhiều thời gian hơn cho khâu chỉnh sửa để vừa vặn hoàn hảo.

Khi lần đầu nhận được thiết kế, Emoura Phạm khá bất ngờ bởi đây không phải mẫu đầm đính kết lấp lánh quen thuộc vẫn thường xuất hiện trên sân khấu hoa hậu. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu, cô quyết định chọn chiếc váy vì sự khác biệt và giàu ý niệm.

NTK Nguyễn Phúc Tuấn là người tạo nên chiếc đầm cho nàng hậu.

Cảm hứng của thiết kế đến từ nghệ thuật khảm sành sứ tại lăng Hoàng hậu Lệ Thiên Anh, thuộc danh thắng lăng vua Tự Đức, TP Huế.

Phom dáng cúp ngực tôn eo - hông, họa tiết phượng hoàng vẽ tay tỉ mỉ rồi dát vàng, đính đá lấp lánh, tạo nên một thiết kế vừa mang tinh thần hoàng gia vừa đủ hiện đại để xuất hiện từ thảm đỏ, sân khấu ca nhạc đến đêm đăng quang hoa hậu. Chi tiết khảm sành sứ trên chiếc váy - vừa vẽ tay, vừa đính kết, vừa dát vàng - phải mất gần nửa tháng để hoàn thiện.

“Tôi muốn Emoura trở thành một chú chim phượng hoàng thật lộng lẫy trong đêm chung kết và may mắn hơn là giành được ngôi vị cao nhất”, anh chia sẻ.

Phần thi trang phục dạ hội của Emoura Phạm.

NTK Nguyễn Phúc Tuấn cũng không giấu được sự xúc động khi Emoura Phạm giành chiến thắng. Khoảnh khắc người đẹp diện thiết kế của mình khi nhận vương miện khiến anh xúc động. Theo nhà thiết kế, dù chỉ đồng hành một thời gian ngắn song cảm nhận Emoura Phạm rất nhiều năng lượng, sự thông minh và nhạy bén trong mọi tình huống.

Anh tin rằng cô sẽ còn nhiều tiềm năng trong tương lai và rất mong được tiếp tục đồng hành cùng nàng hậu tại Miss Grand International 2026.